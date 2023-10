A nagy bumm

Pedig olyan szépen indult minden, mikor egyszerre tíz országot felvettek az Európai Unióba. A hálás közép-európaiak és balti országok szépen megpróbáltak belesimulni a nagy és boldog családba, megfelelő módon bólogatva, ha a nagy és okos nyugati országok ezt kérték, s dühöngtek, ha Brüsszel így látta jónak. Aztán telt-múlt az idő, és kiderült, az érintett térség nem alkalmas a szavazógép szerepre, mert folyton saját érdekeit – is – figyelembe veszi. Ez pedig borzasztóan dühítő nyugati perspektívából.

Szlovákia esett-kelt eleget, amióta létezik, de mégis kialakult ott is egy olyan politikai rendszer, amelyben látható, ki hajbókol továbbra is a nagy közös haza urai előtt, hálából a Carrefourért, és ki nézi valóban Szlovákia érdekeit. Ez a két érdek jelenleg ellentétes egymással. Mert nem érdeke Szlovákiának tovább fűteni az ukrajnai háborút, nem érdeke a migrációs válság mélyítését elősegíteni kvóták elfogadásával. Az az érdeke, hogy rend legyen végre az országban, saját magát nézze, saját lakosságát vegye figyelembe, azokat, akik jelenleg is ott élnek, s nem egy ugródeszkának tekintik Afganisztán és Anglia között.