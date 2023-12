Szelfizz, Geri, búcsúbuli!

Noha a baloldal képes az árvízért, a járványért vagy akár a háborúért is Orbánra mutogatni, nekünk eszünkbe sem jut a havazást Karácsony Gergely nyakába varrni. Hogyan is lehetne hóteremtő hatalma olyasvalakinek, aki férfi létére a polcszereléstől is berezel?

Méltányosan még egy épkézláb, hozzáértő városvezetőtől sem várnánk el, hogy a tegnapihoz hasonló, kisebb havazás után reggel nyolcra glancba vágja az összes budapesti utat és járdát. Gergelytől pedig végképp semmit sem várunk, lévén négy éve ő a főpolgármester, így észleltük: ez a fickó be van oltva városvezetés és bármilyen hasznos munkavégzés ellen. (Hacsak a facebookozást és a szelfizgetést nem soroljuk ide.) S minthogy már nem várunk tőle semmit, így nem is csalatkozhatunk. A Karácsony Gergely-i mérce oly alacsonyan van, hogy a hernyó is belebotlik.