Nemcsak a villamos, a hókotró is elütötte Karácsonyt

Eddig is megtapasztalhatta mindenki Karácsony Gergely „áldásos” tevékenységét: közlekedési káosz, autósüldözés, eladósodó főváros, hatalmas jutalmak a haveroknak és titokzatos adományládák. Azonban most a választópolgárok most a hóhelyzetben is szembesülhettek azzal, hogy a főpolgármester teljesen alkalmatlan Budapest vezetésére.

Karácsony végérvényesen megbukott, most már éles helyzetben is.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester beszédet mond a hagyományos Mikulástroli első járatának elindítása alkalmából rendezett eseményen a Városháza parkban 2023. december 5-én. Mögötte balról Walter Katalin, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatója (Forrás: MTI/Soós Lajos )

