Ezt az Orbán-kormány alatt létrehozott nemzeti összetartozás napját, illetve az együvé, egy közösségbe tartozás érzését azonban nemcsak irigylik, hanem el is akarják venni. Az erre szolgáló eszköznek régóta neve is van: háború. Csakhogy mi túl jól ismerjük ezt a fajta emberiségellenes megsemmisítési eljárást, amelyet éppen azért találtak ki, hogy mindenféle nemzetek, közösségek közötti kapcsolatot felszámoljon és letiporja az egyének, népek önazonosság-tudatát is. Ezt akarják most is azok a sötét erők, amelyeknek útjában vagyunk mi és valamennyi nemzeti érzéssel megáldott, erős identitású népcsoport, náció.

Ne képzeljük tehát önhitten, hogy csak minket akarnak betörni, beledöngölni a talajba. Mindenki a célkeresztjükbe kerül, akinek van gerince és mer nemet mondani a kiterjesztett öngyilkos esztelenségre, a háborúra, amelyet olyanok erőltetnek, akiknek még egy vízipisztoly sem volt a kezükben soha és egy pezsgősdugó pukkanásától is ijedten rezzennek össze.

Úgy gondolják persze, hogy nekik a csúnya háborúskodáshoz semmi fájdalmas közük nem lenne. Azt majd a vágóhídra küldött szolganépek és fiaik elintéznék, rájuk pedig csupán az elismerések, jutalmak bezsebelésének fáradságos munkája hárulna. Hát bennük aztán nincs összetartozás-tudat – legfeljebb saját magukkal és a tengeren túli háborúpárti machinátorokkal. A háborút hatalmuk megtartására találhatták ki „Sok hűhó Bidenért” jeligével. Az őrült háborúpártiak ellen, akik mindenfajta nemzeti összetartozást büntetnének, egyet tehetünk, hogy elkerüljünk egy újabb Trianonba sodortatást. A nemzeti összetartozás napja után kezdeményezhetnénk az európai összetartozás napját a választás időpontjára, június 9-re, amikor minden nép kiállhat a nemzeti szuverenitása és a közösen megőrzendő béke mellett. Egy egész kontinens öntudatos lakossága ellen bajosan indíthatnának Washingtonból vagy Brüsszelből túlzott szuverenitási eljárást.