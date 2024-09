Eljő a harmadik világ

Átlagos szerdai lövöldözés egy egyesült államokbeli középiskolában: négy halott, kilenc sérült. Most éppen egy 14 éves fiú döntött úgy, hogy lemészárolja tanárait, diáktársait a Georgia állambeli Winderben. Szorgalmas hírfogyasztó már csak arra kapná föl a fejét, ha iskolai mészárlás nélkül telne el egy hét odaát. Az első iskolai lövöldözést 1760-ban jegyezték föl Amerikában, amikor egy vadnyugati illető tíz diákot és egy tanítómestert küldött át az örök vadászmezőkre. Úgy tűnik, az effajta vitarendezés ott a folklór része. Ha nem tetszik valami, előkapod a stukkert/géppisztolyt/gépágyút, és rendet teszel. S amilyen az ország, olyanok a vezetői: a „világ csendőre” ugyanilyen stílusban intézte a világpolitikát az utóbbi fél évszázadban Koreától kezdve Vietnámon, Irakon és Afganisztánon át egészen Szíriáig.

Becslések szerint legalább 250-270 millió lőfegyver van az amerikai háztartásokban. Meglepően könnyű pisztolyt, sőt sorozatlövőt is beszerezni. Mi, magyarok pirospaprikáért ugrunk le a kisboltba – ők meg sörétes puskáért. A helyzet nem sokat változott Michael Moore 2002-es Kóla, puska, sült krumpli című dokumentumfilmje óta. Legfeljebb a gyilkolóeszközök lettek hatékonyabbak. Idei gyilkossági adatok még nincsenek. De 2020-ban, a koronavírus-járvány első évében például 21 570 embert öltek meg az Egyesült Államokban, tehát naponta átlagosan ötvenkilencet. A karantén után néhány százalékos csökkenés volt. Ha a tegnapi tényleg egy átlagos nap volt a „demokrácia őshazájában”, akkor a georgiai négy halotton kívül minden bizonnyal még további ötven embert gyilkoltak meg az országban.

Ám mindez ott a normál ügymenet része. Egy népirtásban fogant, az erőszakkultusz talapzatára épített országról beszélünk. Ahova most délről gyorsított ütemben, milliószám ereszti be az illegális migránsokat a demokrata vezetés – kellenek a szavazataik. S velük ezrével érkeznek bűnözők, maffiózók, kokainbárók, erőszaktevők – Dél- és Közép-Amerika söpredéke. Aki szeret veszélyesen élni, az most költözzön az Egyesült Államokba. Kellemes túlélést!

A nagyobb baj, hogy a vadnyugat ma már nem az Atlanti-óceán túlpartján kezdődik, hanem Hegyeshalomnál. Ugyanis az amerikai mélyállam unszolására („ha mi púposak vagyunk, legyetek ti is azok” jegyében), néhány tucat, kilóra megvett brüsszeli bürokrata és hazáját eláruló ügynök-politikus segítségével Nyugat-Európára is rázúdítottak sok millió vadembert. (Ide is küldenének, de mi még álljuk a sarat.) Pisztolya a legtöbb jövevénynek még nincs, de a késeket igen hatékonyan forgatják. Nem tucatjával, hanem százával keringenek késelős videófelvételek a világhálón, amelyek újeurópai polgártársainkat mutatják be beilleszkedés közben. Solingeni késelés a sokszínűség fesztiválon: három halott. Southporti késelés egy kislányoknak tartott táncórán: három halott. És nemi erőszakok, bandaháborúk, robbantások, lefejezett keresztény papok, késelések mindennap, minden percben. Iszlamista terror és pusztulás. Természetesen nem minden illegális betolakodó bűnöző, ám az arányok szembetűnőek, a statisztikák látványosak, még ha kozmetikázni próbálja is azokat a nyugati rendőrség meg a fősodratú migránspropaganda. A legbőszítőbb (s részben az angliai zavargások is emiatt robbantak ki): a baloldali kormányok nem a bűnözők, hanem a bűnözők kitoloncolását követelők ellen lépnek föl brutálisan. Szerintük mindenki „szélsőjobboldali”, akinek tele a bakancsa a migránsbűnözéssel. Internetes kommentelőket börtönöznek be hónapokra a szólásszabadság és a jogállamiság nagyobb dicsőségére.

Így van ez: ha magadra szabadítod a harmadik világot, itt is harmadik világ lesz.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)