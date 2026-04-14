Vérszagra gyűl

Mégsem Hann Endre bácsi, hanem az eddig megbízható jobboldali közvélemény-kutatók árultak csalfa, vak reményt, ez a helyzet. A másik lehetőség sem túl kecsegtető, miszerint hónapokon át véletlenül tévedtek húsz százalékpontot a Fidesz javára és a Tisza kárára. Így aztán a hamis biztonságérzetbe ringatott, már a pezsgősüveggel babráló patrióta tábort úgy érték a vasárnap esti sajnálatos események, mintha Romulusz extábornok fejbe kólintotta volna őket egy láncos buzogánnyal. Tisza-kétharmad? Mi a rossznyavalya folyik itt? Kólintson újra, hátha fölébredünk! Tizenhat év nagy idő kormányon. Talán túl nagy is. Óhatatlan a fáradás. Egyre többek szemében válik unalmassá a műsor, fárasztóvá a szöveg, akár igaz, akár nem. Tehát „Orbán, takarodj!”, „Macskás fadísz”, „O1G” és a többi emelkedettség. Ha egy hernyó lett volna az ellenzéki listavezető (némelyek szerint az volt), azt is megválasztják. Utánuk a vízözön.
Most idő kell. Elsősorban nem az önmarcangoláshoz, a megtisztuláshoz. Amúgy ahhoz is. Hanem hogy elkezdjen beigazolódni mindaz a sok „riogatás”, amibe az ország többsége ezek szerint belefáradt. Mindaz, amitől 4, 8, 12 éve óvtunk mindenkit, ezúttal sikertelenül. És ami egyébként pontról pontra be fog következni.
A hangos többség vasárnap azt üzente a csendes kisebbségnek: „Pofa be, boomerek! Éljen Európa! Várkapukat kinyitni az ostromlók előtt!” S a kapuk hamarosan kitárulnak. Temesváron 1552-ben legalább szabad elvonulást ígért a török Losonczy Istvánnak. Aztán persze mindenkit levágtak. Most viszont szabad elvonulásról szó sincs. Van helyette 1918-szagú lincshangulat, hererálógatással és akasztással fenyegetés meg skandálás: „Börtönbe!” A nem csak félig bolond Márki-Zay tegnap már azt követelte betegtársától, hogy azonnal helyeztesse két évre előzetesbe a Fidesz-kormány bűnöző tagjait. Hogy ez bírósági jogkör, az lényegtelen. A kampányban az Övcsatos is átment vérbíróba, és a rosszak elítélését ígérte, hiszen tudvalévő: „akik bűnösek, szenvedjenek”. Beköszönt itt hamarosan a varsói meg brüsszeli típusú jogállamiság, hogy attól koldulunk. Közben egy Nagy Alekosz nevű trashceleb azt „javasolta” Orbán Viktornak, hogy hordjon két golyóálló mellényt. A vörös csőcselék tehát vért akar. Ide vezetett, hogy a megelőző évekbeli verbális lincseléseknek, életveszélyes fenyegetéseknek, állami tisztviselőkkel való üvöltözéseiknek, jobboldali riporterek lökdösésének semmi következménye nem lett. Nem csupán elszemtelenedtek, hanem gyilkolnának. Ide vezet az antalli úriemberkedés.
