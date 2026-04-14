idezojelek
A Helyzet

Vérszagra gyűl

A hangos többség vasárnap azt üzente a csendes kisebbségnek: „Pofa be, boomerek! Éljen Európa! Várkapukat kinyitni az ostromlók előtt!”

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
Cikk kép: undefined
2026. 04. 14.
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mégsem Hann Endre bácsi, hanem az eddig megbízható jobboldali közvélemény-kutatók árultak csalfa, vak reményt, ez a helyzet. A másik lehetőség sem túl kecsegtető, miszerint hónapokon át véletlenül tévedtek húsz százalékpontot a Fidesz javára és a Tisza kárára. Így aztán a hamis biztonságérzetbe ringatott, már a pezsgősüveggel babráló patrióta tábort úgy érték a vasárnap esti sajnálatos események, mintha Romulusz extábornok fejbe kólintotta volna őket egy láncos buzogánnyal. Tisza-kétharmad? Mi a rossznyavalya folyik itt? Kólintson újra, hátha fölébredünk! Tizenhat év nagy idő kormányon. Talán túl nagy is. Óhatatlan a fáradás. Egyre többek szemében válik unalmassá a műsor, fárasztóvá a szöveg, akár igaz, akár nem. Tehát „Orbán, takarodj!”, „Macskás fadísz”, „O1G” és a többi emelkedettség. Ha egy hernyó lett volna az ellenzéki listavezető (némelyek szerint az volt), azt is megválasztják. Utánuk a vízözön.

Most idő kell. Elsősorban nem az önmarcangoláshoz, a megtisztuláshoz. Amúgy ahhoz is. Hanem hogy elkezdjen beigazolódni mindaz a sok „riogatás”, amibe az ország többsége ezek szerint belefáradt. Mindaz, amitől 4, 8, 12 éve óvtunk mindenkit, ezúttal sikertelenül. És ami egyébként pontról pontra be fog következni.

A hangos többség vasárnap azt üzente a csendes kisebbségnek: „Pofa be, boomerek! Éljen Európa! Várkapukat kinyitni az ostromlók előtt!” S a kapuk hamarosan kitárulnak. Temesváron 1552-ben legalább szabad elvonulást ígért a török Losonczy Istvánnak. Aztán persze mindenkit levágtak. Most viszont szabad elvonulásról szó sincs. Van helyette 1918-szagú lincshangulat, hererálógatással és akasztással fenyegetés meg skandálás: „Börtönbe!” A nem csak félig bolond Márki-Zay tegnap már azt követelte betegtársától, hogy azonnal helyeztesse két évre előzetesbe a Fidesz-kormány bűnöző tagjait. Hogy ez bírósági jogkör, az lényegtelen. A kampányban az Övcsatos is átment vérbíróba, és a rosszak elítélését ígérte, hiszen tudvalévő: „akik bűnösek, szenvedjenek”. Beköszönt itt hamarosan a varsói meg brüsszeli típusú jogállamiság, hogy attól koldulunk. Közben egy Nagy Alekosz nevű trashceleb azt „javasolta” Orbán Viktornak, hogy hordjon két golyóálló mellényt. A vörös csőcselék tehát vért akar. Ide vezetett, hogy a megelőző évekbeli verbális lincseléseknek, életveszélyes fenyegetéseknek, állami tisztviselőkkel való üvöltözéseiknek, jobboldali riporterek lökdösésének semmi következménye nem lett. Nem csupán elszemtelenedtek, hanem gyilkolnának. Ide vezet az antalli úriemberkedés.

Hogy hová uszul tovább a szekta, ma még nem tudni. Félő, a varsói irányba, ahol Tuskék bozótvágó késsel szabdalták szét a szent jogállamiságot. Persze, tévedésben leledznek azok a vérszagra gyűlő tiszás éji vadak, akik azt hiszik, mi itt majd önként és dalolva ugrunk a máglyára, mint a walesi bárdok, mert szektavezérük az ítéletet lobogtatja. Megszervezzük a védelmünket, kiállunk egymásért, tüntetünk és ellenállunk. Minden jogsértésükbe, lopásukba, megszorításukba, szuverenitásfeladásukba beleverjük az orrukat. Ezerszer. Annyi nyugtot hagyunk nekik, amennyit ők hagytak az Orbán-kormánynak.

Közben időre van szükségünk, amíg kiszivárognak az új őszödi beszédek. Hogy bebizonyosodjon: igaz volt, amitől óvtunk, nem riogatás. Hogy itt egy brüsszeli helytartótanács alakul, amely némi buksisimiért engedelmes gyarmattá teszi a hazánkat, szétveri mindazt, amit közösen fölépítettünk. Mint a kampányvideóban: Ursula csenget, Péter meg viszi neki tálcán a cuccost. Akkor majd fordul a kocka. És akkor megigazulva térhet vissza a nemzeti oldal a kormányrúdhoz. Ha marad még mit kormányozni.
 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
