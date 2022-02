Megjelent az első verespataki mesekönyv

Ezt persze nagy ovációval üdvözölte a romániai (zöld) társadalom, miközben Verespatak magyar történelméről olyan mélyen hallgat Bukarest, mint az aranytelér a hegy gyomrában. Ezért különösen fontos a kolozsvári Koinónia Kiadó igen szép, jellegzetes erdélyi stílusban illusztrált könyve, mert nyíltan beszél a magyar múltról. A Verespataki bányászmesék azokba az időkbe röpítenek, amikor a városban még sok magyar szót lehetett hallani, amikor a helyi magyarság még nem olvadt bele a románságba.

Fotó: Koinónia Kiadó

Maga a „szerző” is egy verespataki bányászcsaládba született úriember, nevezett Jánky István, akit az 1947-es párizsi béke következményei elszakítottak szeretett unokájától, Sanyikától. Ópapa viszont levelezett a kisfiúval, és mindig küldött neki egy-egy izgalmas verespataki történetet is a régi időkből. E levelezés alapján készült el ez a kemény táblás mesekönyv, melynek olvasása a kicsik mellett a felnőtteknek is nagy élményt nyújt. Másrészt a kiadó sokat segítene azzal, ha a Verespataki bányászmeséket lefordítaná román nyelvre is. Mindez nem ördöngösség, gondoljunk csak a szintén kolozsvári kiadású, Magyarországon is jól ismert Kincses Képeskönyv sorozat több tagjára – igaz, ezek román változatai meglehetősen megalkuvóra sikeredtek.

Jánky István: Verespataki bányászmesék – Ópapa levelei, Koinónia kiadó Kolozsvár, 2021., 73 oldal, 3000 Ft.