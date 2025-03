Új autómárka jelent meg a magyar piacon: viszlát SsangYong, üdv KGM! – KGM Actyon bemutató (top5)

A 70 éves SsangYong márkát 2022-ben vásárolta fel a vegyiparban és az acélgyártásban hírnevet szerzett dél-koreai KG Group, nem sokkal később az új vezetőség úgy döntött, KGM (KG Mobility) néven folytatják az autógyártást (a SsangYong jellegzetes, sárkányos emblémáját azért megtartották). Nem kis feladatra vállalkoztak a névváltással, legalább akkorára, mint amikor – az egyébként szintén dél-koreai – Daewoo-t Chevrolet-re keresztelték át, miután a csődközeli helyzetben lévő autógyártót a General Motors felvásárolta 2011-ben.

A KGM magyarországi forgalmazója, az Auto Wallis régiós központként összesen kilenc piacon felel a rebrandingért,

Ausztriában, Csehországban, Szlovákiában, Romániában, Szerbiában, Montenegróban, Boszniában és Koszovóban is megkezdődött a bevezető kampány, amelynek célja, hogy széles közönséghez eljusson a névváltás. A márka megismerésében kulcsfontosságú szerepet játszik majd az új Actyon, a típussal pedig olyan jól ismert típusoktól halásznának el vevőket, mint a Skoda Kodiaq, a Toyota RAV4 vagy a Nissan X-Trail.

1. Csak határozottan!

Két év fejlesztési idő után vált sorozatérett modellé az Actyon, melyet a Torres és a Rexton közé pozicionálták. Látszik, hogy a tervezők nem riadtak meg a merész formáktól sem, de a KGM célja pont ez: önmagában az autó karakterével igyekeznek magukra terelni a figyelmet. A kupészerű farú, 4,7 méteres szabadidő-autóhoz alapáron adják a 20 collos (!) könnyűfém felniket, melyek szépen kitöltik a hatalmas kerékjáratokat. Feltűnő a karosszéria részletgazdagsága, a dél-koreai nemzeti lobogón látható motívumok (tűz, víz, levegő, föld) például a fényszórókat összekötő csíkban jelennek meg. A KGM hétféle külső színnel kínálja a típust, ebből ötnél akár fekete tető is konfigurálható.

Bizonyos vonások ismerősek lehetnek a Torresről

Fotó: KGM

2. Bőrbelső alapáron

Egyelőre egyetlen felszereltséggel lehet megvásárolni a modellt, az alapáras fekete steppelt bőrkárpit mellett fekete-vörös, illetve a fotókon szereplő bézs összeállítás is kérhető. A roppant tágas és szellős elrendezésű belsőből amennyire csak lehet, száműzték a fizikai gombokat, a legtöbb funkció a 12,3 colos központi kijelzőről érhető el. A lebegő középkonzol mellett a lapított kormánykerék (magasabb vezetőknek több lábhely) is vevőcsalogató lehet, ám az első üléspróba alapján a felhasznált anyagok minősége és a letisztult, modern formavilág okozta a legkellemesebb meglepetést. Az Actyon egyértelműen a szegmens igényesebb autói közé tartozik, bár szemmagasság alatt azért bőven találni olcsó, kopogós műanyagokat is.

Feltűnően kevés fizikai gombot találunk az utastérben

Fotó: KGM

3. Zajszigetelésből jeles

Az igényes anyaghasználat mellett a zajszigeteléssel is felfelé szeretne kilógni a kategória átlagából a 16 millió forinttól rendelhető Actyon. A laminált első ajtóüvegek és a Michelin zajcsökkentő gumiabroncsai mellett említést érdemel az, hogy a SsangYong korábbi modelljeihez képest itt sokkal több hangszigetelést alkalmaznak: a tetőoszlopokba, a tetőbe, és a padlóba is új, zajnyelő habpaneleket építettek be.

Laminált üvegek csökkentik a zajszintet

Fotó: KGM

4. Kissé torkos hajtáslánccal kezdi karrierjét

A jól bevált és ismert, mindenféle elektrifikációt nélkülöző, 1,5 literes, négyhengeres, turbós benzinmotorral mutatkozott be az Actyon. A 163 lóerős négyhengeres nyomatékát az Aisin harmadik generációs, hatfokozatú, bolygóműves automatikus váltója továbbítja az első kerekekhez – de 799 ezer forintért összkerékhajtás is kérhető. Bár a működési kultúrára aligha lehet panasz, a 8,5, illetve 9,0 literes WLTP-fogyasztás mutatja, egy bő kéttonnás testet nem lehet takarékosan mozgatni egy ennyire régimódi, benzines hajtáslánccal.

A széles körben alkalmazott 1,5 literes motor hajtja az Actyont

Fotó: KGM

5. Újabb változatok érkezésére számíthatunk

A KGM-ről sokkal többet fogunk hallani, mint korábban a SsangYongról, ugyanis sok újdonsággal jelentkeznek hamarosan. Júniusban a Torresben debütál a KGM és a BYD közös fejlesztésű öntöltö hibrid hajtása, amely az év végén megjelenik az Actyonban is. Az 1,5 literes, turbós benzinmotor mellett egy 177 lóerős villanymotor dolgozik ebben a hajtásláncban, a nagyfeszültségű akkumulátor 1,86 kWh-s. Szintén fontos modell lesz a KGM életében a nyáron már gyártásba kerülő Musso EVX. A kétféle verzióban piacra kerülő, tisztán elektromos hajtású pick-up külseje teljesen más lesz, mint a most ismert Mussóé, hatótávolságát 330-400 kilométerre ígérik.