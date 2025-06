Közútra szabadított LMDh versenyautóval ajándékozta meg magát Roger Penske

Szinte pontosan fél évszázaddal ezelőtt a Porsche már készített rendszámos LeMans-i versenyautót, most egy hasonló egyedi igényt teljesítettek, amikor a 88 éves egykori autóversenyző, manapság sikeres vállalkozó (többek között az IndyCar versenysorozat és az Indianapolis Speedway tulajdonosa, az IMSA-bajnokságban a Porsche partnere) Roger Searle Penske számára megépítették a Porsche 963 RSP-t. Az autó nevében szereplő betűk a tulajdonos nevére utalnak.

Rendhagyó módon debütált a Porsche 963 RSP, hiszen azt az idei LeMans-i 24 órás autóverseny előtti héten, a Circuit de la Sarthe versenypálya közelében közúton mutatták meg a nagyvilágnak, és erre az alkalomra előhozták Rossi gróf Porsche 917-esét is. Nem véletlenül, Roger Penske fejében született meg az ötlet, mi lenne, ha fél évszázad elteltével ismételnének, azaz felrendszámoznának egy LeMans-i versenyautót. Az elhatározást először is alapos tervezés követte, majd a Sonderwunsch-csapat munkának látott.

Ez az első Porsche 963-as, amit lefényeztek – a versenyautókat a szponzorok miatt fóliázzák, azért nem hagyhatták csupaszon a karbon burkolatokat, mert azok helyenként olyan vékonyak, hogy áttetszőek. Anno a Porsche 917-esen használt tűzzománc jelvényt tették az orr közepére. A megjelenés egyébként megegyezik azzal, amit 50 évvel ezelőtt Rossi gróf rendelt, tehát Martini Ezüst a fényezés, az utastérben használt bőr és Alcantara cserszínű. A versenyautóhoz hasonlóan az ülés légkondicionált, újdonság a 3D-nyomtatással készített, Porsche-kulacsot biztosan szorító pohártartó. Az ülés mellett van hely a Roger Penske számára készített egyedi bukósisaknak, illetve annak a laptopnak is, amivel az autó elektronikájához lehet hozzáférni.

Az országúti haladás számára némileg módosították a felfüggesztést, a versenyautón nem látott magasságba emelték a karosszériát és lágyabb lengéscsillapítókat használnak – természetesen lehetőség van a versenyalkatrészek beszerelésére is –, átprogramozták a LED-es világítást, hogy az a közúti közlekedés során elvárt módon dolgozzon (irányjelző). A kerékjáratokat módosítani kellett, Michelin esőgumikat használnak (a franciák a hetvenes években használt logót és feliratokat sütötték az oldalfalra), és még dudát is beépítettek, hogy a francia hatóságok engedélyével közúton használhassák az autót. Végül még első-hátsó rendszámtáblatartót is készítettek, amivel meg kellett merevíteni a kérdéses elemeket.

Műszakilag nem nagyon kellett változtatni a konstrukción, a 4,6 literes V8-as biturbót használó hibrid hajtás rendszerteljesítménye maradt 680 lóerő, épp csak finomabb görbe alapján dolgozik a hibrid rásegítés, és a motorvezérlést úgy programozták át, hogy az a benzinkúton kapható üzemanyaggal is zavar nélkül boldoguljon. Franciaországban külön engedéllyel tudták a közútra kivinni a Porsche 963 RSP-t, mivel annak nincs típusbizonyítványa és nem is tervezik annak megszerzését, értsd egyedi példány marad a rendszámos változat. Roger Penske számára ez annyiból nem probléma, hogy az USA-ban könnyebben lehet egyedi járműveket forgalomba helyezni.

Erre egyébként még várnia kell egy keveset a megrendelőnek, hiszen miután a Porsche 963 RSP ott lesz majd a 2025-ös LeMans-i 24 órás autóversenyen a pálya mellett, júliusban mozgás közben – újfent a rendszámos 917 társaságában – csodálhatják azt meg a Goodwood Festival of Speed rendezvény látogatói.