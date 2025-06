Nem biztos, hogy megtarthatja az Azimut nevet a Lada csúcsmodellje

Amikor Vlagyimir Putyin január végén seregszemlét tartott a Ladánál, még B+Cross néven volt látható annak az autónak az egyik prototípusa, amely most a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon hivatalosan is bemutatkozott Azimut néven. Utóbbira azonban még nem biztos. A gyár ugyan 2024 márciusában benyújtotta a védjegy-kérelmet az Azimut név használatára a járműipar területére, azonban a Roszpatent elutasította a bejegyzést, mivel a nevet jelenleg is használják: az Azimut-Benetti luxusjachtokat gyárt, az orosz OOO Azimut nevű vállalkozás motorcsónakokkal foglalkozik. A Lada még küzd, hogy a járműveken belül az autók kategóriájában övé legyen a név, de nem áll jól a szénája. Az Azimut nevet egyébként a Lada gyár 50 000 dolgozójának részvételével zajló szavazáson választották ki a gyár által készített listáról.

De térjünk vissza az autóhoz, amely a Lada márka csúcsmodellje lesz, ha sikerül 2026-ban elindítani a sorozatgyártását. A mérnökök három év alatt készítették el a konstrukciót, lehetett volna gyorsabb is a folyamat, azonban menet közben kellett számos, az Ukrán háború miatt bevezetett szankciók miatt hirtelen elérhetetlenné vált alkatrészt helyi vagy baráti ország beszállítójától származó alkatrészekkel kiváltani. A gyorsaság egyébként annak is betudható, hogy nem teljesen új fejlesztésről van szó, hanem a Lada Vesta padlólemezére építették fel a karosszériát. Magasabbra került a tető, a nagyobb ajtónyílások kényelmesebb ki- és beszállást tesznek lehetővé. Számszerűsítve 996 új alkatrészt kellett készíteni, ebben a látható külső-belső burkolaton kívül műszaki újdonságok is vannak, például egy teljesen új hátsó felfüggesztés.

Noha csak elsőkerékhajtással készül az Azimut, azt felkészítették a terepakadályok leküzdésére, ami jelen esetben 208 mm-es hasmagasságot, változó beavatkozású menetstabilizálót és jó terepszögeket nyújtó rövid túlnyúlásokat és lökhárító-kialakítást jelent. Szériában adják az érintőképernyős fejegységet, amely egy teljesen új, itt debütáló Sber nevű szoftverplatformot használ. Ennek lényege, hogy a jól ismert alkalmazások helyett Oroszországban fejlesztett programokat kínálnak az ügyfeleknek, akiknek így nem kell a szankciók miatti szolgáltatás-kihagyástól tartaniuk. A helyi navigáció például automatikusan vált online/offline mód között annak függvényében, olyan területen jár-e az autó, ahol van térerő. Az extralistán olyan tételek szerepelnek majd, mint a nyitható üvegtető, körkamera, kétzónás légkondicionáló, alapáron adják a tolatókamerát, a teljesen LED-es világítást, a kulcs nélküli bejutást és motorindítást, satöbbi.

Az alapkivitelbe a Lada saját 1,6 literes benzinmotorja kerül 120 lóerős teljesítménnyel, de elérhető lesz az 1,8-as benzinmotor is 132 lóerővel, ennél a két motornál 6 fokozatú kézi kapcsolású váltó vagy a kínai WLY-tól származó fokozatmentes automatikus váltó közül lehet majd választani. A sorozatgyártás elindítását követően dobják majd piacra a külső partnertől vásárolt 1,5 literes, 150 lóerős turbómotort, amit 6 fokozatú hagyományos automata váltóval párosítanak. Jelen ütemterv alapján 2026 második felében indul a Lada Azimut sorozatgyártása, Makszim Szokolov, az autógyár vezetője szerint még nem véglegesítették az árakat, de azt mindenképpen olcsóbb lesz a külföldi (ez manapság kínai autókat jelent Oroszországban) konkurenciánál.