Olaszországban Best Lap modellel búcsúztatják a Civic Type R-t

Miután a Honda által központilag készített Ultimate Edition modelljéből mindössze 40 példányt készítenek az egész európai piac számára, biztosra vehető, hogy sok rajongó hoppon marad. Azonban nincs veszve minden remény, például az olasz Honda forgalmazó saját hatáskörben 99 darabos limitált szériával kedveskedik a Civic Type R búcsújára.

A Honda Civic Type R Best Lap modell a gyári tartozékok közül származó látható karbon hátsó légterelőt kap. Ezenkívül még a látható karbon küszöbburkolatokat és ülések közötti konzolborítást is megkapja a limitált széria, amelynek a nevét a csomagtérfedélen elhelyezett jelvényen olvashatjuk. A vásárlók kapnak még egy díszdobozt is, amelyben a limitált széria különlegességét jelző sorszámozott ezüstlapkát és egy karbon kulcstartót is találnak.

Ahogy a központilag készített autónál, úgy az olasz búcsúszériánál sincs műszaki változás. A kétliteres turbómotor 329 LE (6500/perc) teljesítményű, nyomatéka 420 Nm (2200/perc), ami a hatfokozatú kézi kapcsolású váltó megfelelő kezelése esetén 5,4 másodperces 0-100 km/óra sprintre jó, a csúcssebesség 275 km/óra. Csak az olasz márkakereskedésekben lehet megvásárolni a Honda Civic Type R Best Lap modellt, az ár 63 900 euró.