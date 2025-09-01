Autó előtt büntetőfékezett a gátlástalan robogós Kőbányán + videó

A Bpiautósok egyik olvasója küldte be a portálnak a felvételt, amely a X. kerületben, a Gitár utcában készült. A videón látszik, ahogy egy robogós egy körforgalmat elhagyva a forgalmi sávon belül, balról előzi meg az kamerás autót, miközben az is szabályosan haladt ugyanabban a sávban.

„Ha nem figyelek rá, nem húzódom jobbra a sávomon belül, komoly baleset érhette volna. Rádudáltam, erre büntetőfékezve megállásra kényszerített engem és a mögöttem érkező autóst is. Ezután lazán áthajtott a stop táblán is” – írta a beküldő. A felvételen az időpont és a helyszín is jól kivehető.