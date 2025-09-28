autós videóbüntetőfékezésautós hír

Beszólt a bringás, majd jött a többszörös bosszú az autóstól + videó

A Renault Scénicben ülők különösen veszélyes módokon akarták megtorolni a kerékpáros szavait.

2025. 09. 28. 9:00
Forrás: BpiAutósok
Diósdon kerékpározott a Bpiautósok olvasója augusztus 19-én, amikor az alábbi felvételt készítette. Így számolt be a történtekről: „egy Renault már egy ideje nagyon közel jött mögöttem. Megelőzött és a megjegyzésem után büntetőfékezett, majd elállta az utamat…”

A felvételen jól kivehető, hogy a sofőr minősíthetetlen viselkedését egyértelműen a kerékpáros „gyökér”  beszólása váltotta ki. Először jött a büntetőfékező manőver, amely különösen veszélyes volt, hiszen közvetlenül a biciklis mögött is jött egy autó. Az ügy azonban itt nem ért véget: a Renault utasa is bosszút kívánt állni, és egy palackból vizet locsolt ki a biciklisre.

 

