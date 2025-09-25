Rendkívüli

Gulyás Gergely a Szőlő utcai ügyről: Éveket kell börtönben töltenie, aki valótlan rágalmakat és hazugságokat közöl + videó

autós videó

Megállította a kamiont a passatos, majd olyan dolgot tett, amiért le is ültethetik + videó

A közúti agresszió újabb durva példáját rögzítette a fedélzeti kamera az M3-as autópályán.

2025. 09. 25. 11:39
Forrás: BpiAutósok
A Bpiautósok olvasója küldött egy nem mindennapi felvételt az M3-as autópályáról. A kamionosnak nem tetszett, hogy jobbról, a forgalomtól elzárt területről akarják megelőzni, ezért lezárta az utat a passatos előtt. 

Ahogy az várható volt, a személyautó agresszíven vezető sofőrje ettől bedühödött, sorozatos szabálytalanságokkal a kamion elé került, és büntetőfékezéssel megállásra kényszerítette. Már ezért is felelnie kellene, de nem elégedett meg ennyivel: komótosan odasétált a kamion fülkéjéhez, és egy vascsőnek látszó tárggyal – a tanú információi szerint – betörte az ablakot. A garázdaság után elhajtott a helyszínről.

 

