Nem kapnak elég fizetést, ezért nem indultak el reggel a fővárosi kukások

Nagyot esett a rolleres, a sisak menthette meg az életét + videó

Alighanem elvakította a nap, és ezért nem észlelte, hogy járdasziget közeleg.

2025. 09. 24. 9:41
Forrás: BpiAutósok
Budaörsön, az Ifjúság utcában rögzítette a Bpiautósok egyik olvasója azt a jelenetet, amely ismét bebizonyítja, hogy életbevágó a védőfelszerelés használata rollerrel közlekedőknek. A fiatal rollerest annyira elvakíthatta a szembe sütő nap, hogy nem vette észre a közeledő járdaszigetet, és telibe trafálta. Ettől a jármű kis méretű első kereke darabokra tört, ő pedig hatalmasat esett.

„Többen is megálltunk, hogy segítsünk neki. Hatalmas szerencséje volt, hogy sisakot és testvédőt is hordott, így kisebb horzsolásokkal megúszta” – írta a felvétel beküldője.
A roller használhatatlanná vált, de a srác sértetlenül felállt. A tanulság egyértelmű: sisak és egyéb védőfelszerelés nélkül ez az esés egészen másképp is végződhetett volna.

 

