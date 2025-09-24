Nagyot esett a rolleres, a sisak menthette meg az életét + videó

Budaörsön, az Ifjúság utcában rögzítette a Bpiautósok egyik olvasója azt a jelenetet, amely ismét bebizonyítja, hogy életbevágó a védőfelszerelés használata rollerrel közlekedőknek. A fiatal rollerest annyira elvakíthatta a szembe sütő nap, hogy nem vette észre a közeledő járdaszigetet, és telibe trafálta. Ettől a jármű kis méretű első kereke darabokra tört, ő pedig hatalmasat esett.

„Többen is megálltunk, hogy segítsünk neki. Hatalmas szerencséje volt, hogy sisakot és testvédőt is hordott, így kisebb horzsolásokkal megúszta” – írta a felvétel beküldője.

A roller használhatatlanná vált, de a srác sértetlenül felállt. A tanulság egyértelmű: sisak és egyéb védőfelszerelés nélkül ez az esés egészen másképp is végződhetett volna.