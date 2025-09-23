autós hírautós videóbaleset

Sietős balra kanyarodásból lett felesleges ütközés + videó

Könnyen elkerülhető lett volna a baleset, ha kicsit türelmesebb a sofőr, és elsőbbséget ad a szemből érkezőnek.

A beküldő röviden így foglalta össze a történteket a Bpiautósok számára: „a reggeli forgalomban kicsit sietősre sikerült a balra kanyarodás.” A felvételen az látszik, hogy egy enyhe útkanyarulatban a baleset okozója hirtelen balra kanyarodik a Toyotájával, a szemből érkező piros Ford már nem tudta elkerülni az ütközést.

Nem volt elég a távolság, és a kanyarodó Celica jobb hátulját eltalálta a szemből érkező Focus. Az ütközés következtében elvesztette a sofőr az uralmát a sportautó felett, így egy KRESZ-táblának is nekiment a bal oldalával. 

Elkerülhető lett volna a baleset, ha nem kapkod, és a kanyarodási szabálynak megfelelően jár el.

A videó második felében egy korábbi – nagyon hasonló – esetet mutatunk, ami rendhagyó módon nem hazánkban, hanem Németországban történt, sokkal súlyosabb következményekkel.

 

