Sietős balra kanyarodásból lett felesleges ütközés + videó

A beküldő röviden így foglalta össze a történteket a Bpiautósok számára: „a reggeli forgalomban kicsit sietősre sikerült a balra kanyarodás.” A felvételen az látszik, hogy egy enyhe útkanyarulatban a baleset okozója hirtelen balra kanyarodik a Toyotájával, a szemből érkező piros Ford már nem tudta elkerülni az ütközést.

Nem volt elég a távolság, és a kanyarodó Celica jobb hátulját eltalálta a szemből érkező Focus. Az ütközés következtében elvesztette a sofőr az uralmát a sportautó felett, így egy KRESZ-táblának is nekiment a bal oldalával.

Elkerülhető lett volna a baleset, ha nem kapkod, és a kanyarodási szabálynak megfelelően jár el.

A videó második felében egy korábbi – nagyon hasonló – esetet mutatunk, ami rendhagyó módon nem hazánkban, hanem Németországban történt, sokkal súlyosabb következményekkel.