Megállt a zebra előtt a motoros, ami utána következett, arra nem volt felkészülve + videó

Egy Tesla kamerái több szögből is rögzítették az alábbi, XVI. kerületben történt balesetet, amely még augusztus 19-én történt Kistarcsa közelében. A felvételen jól látható, hogy az adott időszakban nem működtek a gyalogátkelőhely forgalmát szabályozó jelzőlámpák. A kamerás Tesla vezetője emiatt megállt, hogy elengedje az éppen átkelő kerékpárost, aki ugyan nem szállt le a bicikliről, de legalább körültekintően hajtott át a zebrán.

Ezzel egy időben a külső sávban haladó motoros szintén lassított, hogy megadja az elsőbbséget a biciklisnek. A mögötte érkező Ford sofőrje azonban figyelmetlen volt, és hátulról belerohant a motorba. Az ütközést követően megálláskor a motoros elesett, de szerencsére az anyagi káron kívül látszólag nem történt komolyabb sérülés. Ismét kiderült, hogy néhány másodpercnyi figyelmetlenség is könnyen vezethet veszélyes helyzethez, különösen olyan csomópontokban, ahol a forgalomirányító lámpák nem működnek.