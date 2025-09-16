Megállt a zebra előtt a motoros, ami utána következett, arra nem volt felkészülve + videó

Rendkívüli

Meghalt Robert Redford + galéria

Következményei lettek annak, hogy túl kicsi követési távolságot tartott a mögötte érkező autó.

2025. 09. 16. 14:32
Forrás: BpiAutósok
Egy Tesla kamerái több szögből is rögzítették az alábbi, XVI. kerületben történt balesetet, amely még augusztus 19-én történt Kistarcsa közelében. A felvételen jól látható, hogy az adott időszakban nem működtek a gyalogátkelőhely forgalmát szabályozó jelzőlámpák. A kamerás Tesla vezetője emiatt megállt, hogy elengedje az éppen átkelő kerékpárost, aki ugyan nem szállt le a bicikliről, de legalább körültekintően hajtott át a zebrán.

Ezzel egy időben a külső sávban haladó motoros szintén lassított, hogy megadja az elsőbbséget a biciklisnek. A mögötte érkező Ford sofőrje azonban figyelmetlen volt, és hátulról belerohant a motorba. Az ütközést követően megálláskor a motoros elesett, de szerencsére az anyagi káron kívül látszólag nem történt komolyabb sérülés. Ismét kiderült, hogy néhány másodpercnyi figyelmetlenség is könnyen vezethet veszélyes helyzethez, különösen olyan csomópontokban, ahol a forgalomirányító lámpák nem működnek.

 

