„Én oda még simán beférek” – gondolta a skodás, aztán komoly leckét kapott + videó

Rosszul mérte fel a távolságot sávváltáskor, amivel hatalmas balesetet okozott az autópályán.

2025. 09. 02. 9:37
Forrás: MKIF
Se eső, se felhő, se köd, az út is száraz – az MKIF videóján mégis megtörténik a baleset, amely elkerülhető lett volna. Egy szürke Skoda Fabia érkezik a külső sávban, melynek sofőrje vélhetően nem jól mérte fel saját autójának méreteit, illetve a belső sávban érkező kisteherautó és a közte lévő távolságot. 

Úgy gondolta, hogy ő még befér elé... de sajnos nem így lett. Meglöki a furgon, aztán először a belső szalagkorlátnak ütközik, aztán átszelve a pályaoldalt, végül az árokban áll meg. Személyi sérülés szerencsére nem történt.


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

