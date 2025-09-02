„Én oda még simán beférek” – gondolta a skodás, aztán komoly leckét kapott + videó

Se eső, se felhő, se köd, az út is száraz – az MKIF videóján mégis megtörténik a baleset, amely elkerülhető lett volna. Egy szürke Skoda Fabia érkezik a külső sávban, melynek sofőrje vélhetően nem jól mérte fel saját autójának méreteit, illetve a belső sávban érkező kisteherautó és a közte lévő távolságot.

Úgy gondolta, hogy ő még befér elé... de sajnos nem így lett. Meglöki a furgon, aztán először a belső szalagkorlátnak ütközik, aztán átszelve a pályaoldalt, végül az árokban áll meg. Személyi sérülés szerencsére nem történt.