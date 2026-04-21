Jubileumot ünnepel a magyar Suzuki, és a tulajokhoz fordul egy kéréssel

Ötven év kihagyás után éledt újjá a magyarországi személyautó-gyártás, amikor 1991 áprilisában a Suzuki Motor Corporation, a magyar kormány, az Itochu és a Világbank megalakította a Magyar Suzuki Rt.-t – áll a japán gyártó közleményében, megfeledkezve arról a tényről, hogy a GM még hamarabb lépett az Opel szentgotthárdi üzemével. Mindegy is, Esztergomban (mely máig a Suzuki egyetlen európai gyára) 1992 októberében kezdődött meg a „mi autónk” szlogennel reklámozott, megfizethető árú Swiftek összeszerelése, a három és fél évtized alatt pedig jóval több mint négymillió jármű gurult le a hazai szerelőszalagokról. Ez a termelési mennyiség összesen hét modell között oszlott el, a Swift után a Wagon R+, az Ignis, az SX4, a Splash, az SX4 S-CROSS és a Vitara készült nálunk. Napjainkban két SUV-modell, a Vitara és az S-Cross alkotja a kínálatot, 2020 óta az európai piacra lágy hibrid hajtással.

Forrás: Magyar Suzuki Zrt.

Érdekes megjegyezni, hogy az esztergomi gyártó olyan távoli országokba is szállít autókat, mint Mexikó, Új-Zéland vagy Japán. Napjainkban a Magyar Suzuki Zrt partnereinek, beszállítóinak, valamint a 78 tagú országos márkakereskedői hálózatának köszönhetően nagyjából tízezer munkavállaló megélhetéséhez járul hozzá. Most pedig a jubileum alkalmából 35 év – egy történet címmel pályázatot hirdetett a jelenlegi és egykori tulajdonosokhoz, illetve a márkákhoz kötődőkhöz, hogy személyes történeteket, élményeket osszanak meg autóikkal. A legjobb sztorik írói nyereményben részesülnek. Emellett egy programot is ajánlanak április 25–26-ra, amikor – hagyományosan – Esztergomban nyitja meg kapuit a Suzuki főtámogatásával az Akkor és Most Jármű Expo.