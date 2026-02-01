autós olvasnivalótargaSuzukiSUVveterán autó

Egy fura szerzet a Suzukitól, amit a világ legrosszabb autói közé soroltak

SUV és targa keresztezése volt a régi Vitara alapaira épülő, szokatlan, de vidám X-90. Miért lett bukás?

Kismartoni András
2026. 02. 01. 10:38
Profilból meghökkentők az arányok. Léteztek gallytörős, küszöbfellépős verziói, mint például a Philippe Cousteaux széria. Fotó: Suzuki
Dübörögtek a szerelőszalagok az esztergomi gyárban, a magyar vásárlók tömegével cserélték le szocialista járgányaikat a megfizethető és takarékos Swiftre: harminc évvel ezelőtt valóban a „mi autónknak” számított a Suzuki, és Nyugat-Európában is egész jól ment a márkának, mely még a Golf-kategóriában is szerencsét próbált az új Balenóval. Ugyanakkor pontosan tudták a japán mérnökök, hogy az exportpiacok közül Amerikában tud igazán jó pénzt keresni, megpróbálták hát felmérni, mivel lehetne megszólítani a lila széldzsekis, walkmant hallgató fiatalokat – és egy ’93-as tanulmányautó nyomdokain megszületett a felnagyított görkorcsolya, a Suzuki X-90. 

Igazi 90-es évekbeli hangulatú reklámfotó. Jobbkormányosként is árulták többek közt a japán, ausztrál és brit vevőknek
Fotó: Suzuki

Miután néhány hónappal korában már bevezették a japán belpiacon, 1996-ban a szalonokba állították az új modellt az Egyesült Államokban, majd Európában is, a marketingesek pedig elindították a „Mit bámulsz?” reklámkampányt. Ám a vásárlók nem akartak jönni. Pedig az ötlet egyszerű volt: az X-90-et a kifejezetten sikeres első generációs Vitara alapjaira építették, ami még vérbeli terepjáró-technikát jelentett létraalvázzal, merev hátsó híddal és felezőváltóval. Erre aztán egy legömbölyített karosszériát húztak fel, mégpedig a vezető és utasa felett kivehető tetőelemekkel – holott a targa kialakítás mindig is a sportos, alacsony autók sajátossága volt. 

Nyithatatlan a hátsó ablak, a tetőpaneleket a csomagtérben kell elhelyezni. Pótféklámpa került a légterelő szárnyba
Fotó: Suzuki

Mindenekelőtt a profilból és hátulnézetből furcsa, már-már esetlen lépcsőshátú SUV-fazon volt a bukás oka, de a műfajban igen korlátozott praktikum is sokakat elriasztott, hiszen a Suzuki kétüléses volt, szerény méretű (234 literes) csomagtartóval. Ezen felül a menetdinamikája sem volt az igazi, mert – főleg a feláras automataváltóval – az 1,6-os, 97 lóerős motor kevés volt a fürge mozgáshoz, míg a magas súlypontú és kurta (2,2 méteres) tengelytávú építésmód óvatos duhajjá tette kanyargós úton. Ehhez viszonylag magas ár is társult, igaz, a motoros ablaktól a két légzsákig egész korrekt felszereltséggel, amit klímával és alufelnikkel is meg lehetett toldani.

Műszerfalán a korabeli Vitara és a Swift részletei is visszaköszönnek. Európában széria volt a kapcsolható 4x4-hajtás
Fotó: Suzuki

Végül a tízezret alig meghaladó globális összdarabszám után a Suzuki 1997-ben leállította a gyártást, de még másfél évbe telt nyomott áron eladni a készleteket. Később a Top Gear és a Motor Trend magazinoknál is igen előkelő helyre került a legrosszabb autók toplistáján az X-90, és kétségtelenül sok sebből vérezett a konstrukció – talán a Vitara kétliteres, V6-os motorjával, vagy lenyitható vászontetővel attraktívabbá lehetett volna tenni. Ugyanakkor napjainkban, a veteránkort elérve rajongói csemege lett ez a bájosan kretén formájú, igen ritka 4x4-félkabrió, emlékeztetve arra, hogy a 90-es években még bátrabban mertek kísérletezni az autógyártók. 

T-alakú hosszmerevítő köti össze az első és hátsó ablakkeretet. Kisebb szabadságélmény ad, mint a Vitara Cabrio
Fotó: Suzuki

 

 

