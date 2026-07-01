Elindult a nevezés az Év Magyar Autója 2027 díjakra
Az Autós Nagykoalíció nyolcadik alkalommal hirdeti meg az Év Magyar Autója díjakat. Nagy példányszámú online- és print lapok autós újságíróiból álló független szakmai zsűri dönti el, melyek lesznek 2027 „legmagyarabb”, „legjobb”, illetve „legzöldebb” autói. A díjakra július 1-jétől szeptember 30-ig nevezhetik autóikat a gyártók és az importőrök.
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