„A gyülekezés alapjog” – írják molinójukra az idióták.

És milyen igazuk van!

A gyülekezés alapjog. Nem is korlátozza senki. Bárki gyülekezhet, amennyiben betartja a vonatkozó törvényeket és szabályokat. Így például nem gyülekezhetnek a nácik, miképpen közszeméremsértő módon sem lehet gyülekezni.

Nem „gyülekezünk” meztelen valaggal, csak azért, mert mi a saját nemünkhöz vonzódunk, és mostantól tessék minket így szeretni, a meztelen valagunkkal.

Nem fogunk így szeretni benneteket, nem fogunk tisztelni benneteket.

Ettől még gyülekezhettek. Normálisan. Például felöltözve. Elmondom, ezredszer is, hátha megértitek: Antal Imrét egy ország imádta, egy ország rajongott érte, és egy ország tudta, hogy homoszexuális. De nem is vonult ki az utcára „valagamkintvan” bőrtangában, szivárványos zászlóval a s…gglyukában, hogy „tessék engem így szeretni és elfogadni”.

Világos?

Ha nem, majd világossá tesszük.

„A gyülekezés alapjog” – rendben van. De van egy rossz hírem: a közlekedés is alapjog. Pontosan ugyanolyan alapjog, ami nem, vagy csak nagyon behatárolt módon korlátozható. És mi következik ebből? Sok minden.

Először is például az, hogy innen is csókoltatjuk azt a bírót, aki felülbírálta a rendőrség eredeti határozatát, remélem, az a bíró is ott rohad valamelyik dugóban órákon át, de ő legalább pontosan tudja, kinek a k…rva anyját kell szidnia, és csuklik is a mamája rendesen.

Másodszor semmiképpen sem következik mindebből az, hogy mostantól majd megszokjuk, hogy pár száz személyiségzavaros idióta megbénítja az életünket és megfoszt bennünket a közlekedéshez fűződő alapjogunktól.

Nem fogjuk megszokni.

Így például, ha engedélyt kérnek egy budapesti híd lefoglalására a fővárosban a legnagyobb csúcsforgalom idején, és az engedélyt megkapják (az illetékes bíró anyja csuklik erősen), akkor odamennek, ott elmondják a baromságaikat, lengetik a hülye zászlóikat, olvasgatják az ocsmány táblácskáikat, megveregetik egymás vállát, hogy micsoda remek jó arcok ők, aztán hazatakarodnak a ...ba.

És nincs vonulgatás a többi hídra.

Ugyanis arra nincs engedélyük.

Van viszont egy másik alapjog – a szabad közlekedésé.

Szóval kérjük szépen a rendőrséget, hogy a következő alkalommal ne hagyja, hogy ezek a barmok körbe-körbe vonulgassanak a hidakon, végképp ellehetetlenítve a normális emberek életét.

A Hadházy meg ott rohadjon meg a hídon, ahol jövő héten 24 órán keresztül szeretne ácsorogni.

Ácsorogjon.

Majd eljön a pillanat, amikor valakik nagyon meg fogják unni, és eltakarítják onnan, mint a sz…rt. Lehet nézegetni a vonatkozó felvételeket, akár Németországból, akár Lengyelországból, ahol az ugyanilyen kretén „zöldek” ülnek le a forgalmas autóutakra, hogy megakadályozzák a közlekedést. Aztán elfogy a türelem, néhány autós kiszáll a kocsijából, és eltünteti ezeket az útból. Éppen úgy, ahogy kell.

És éppen így kell majd itt is.

Nehogy azt gondolják, megszokjuk őket.

Mindössze elviseljük. Bizonyos keretek között. Bizonyos ideig.

Világos?