Bayer Zsolt kemény üzenete: Egyetértek, ne hagyjuk Lakatosékat!

Ugye milyen érdekes? Amikor egy balos-libsi gazember kerül célkeresztbe, akkor kussolás van, mosdatás van, no és természetesen áldozathibáztatás, áldozatalázás.
Nem kellene hagyni. Nagyon nem…
Nem kellene hagyni. Nagyon nem…
Ugye milyen érdekes? Amikor egy balos-libsi gazember kerül célkeresztbe, akkor kussolás van, mosdatás van, no és természetesen áldozathibáztatás, áldozatalázás.
Nem kellene hagyni. Nagyon nem…
Ha lesz, aki kiássa, akkor mégis csak győzött a normalitás, és az inga visszalendült.
Azért ezzel az Aranyosi Péter nevű kis sz…rdarabbal előbb-utóbb majd lesz dolgunk…
Nem is olyan régen ez a bel-pesti szekta minden bokor alatt talált egy antiszemitát, és állandóan a „barna esőtől” rettegett.
Most aktuálisabb, mint 1920-ban.
Ha lesz, aki kiássa, akkor mégis csak győzött a normalitás, és az inga visszalendült.
Azért ezzel az Aranyosi Péter nevű kis sz…rdarabbal előbb-utóbb majd lesz dolgunk…
Nem is olyan régen ez a bel-pesti szekta minden bokor alatt talált egy antiszemitát, és állandóan a „barna esőtől” rettegett.
Most aktuálisabb, mint 1920-ban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.