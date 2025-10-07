idezojelek
Bayer Zsolt blogja

Bayer Zsolt kemény üzenete: Egyetértek, ne hagyjuk Lakatosékat!

Nem kellene hagyni. Nagyon nem…

Cikk kép: undefined
Lakatos MárkÁBRAHÁM RÓBERTpedofília 2025. 10. 07. 10:08

Ugye milyen érdekes? Amikor egy balos-libsi gazember kerül célkeresztbe, akkor kussolás van, mosdatás van, no és természetesen áldozathibáztatás, áldozatalázás.

Nem kellene hagyni. Nagyon nem…

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekUEFA

Jerikó falai

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojeleknemzet

Volt egy Káncz, de „lesz folytatás”

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekEU-csúcs

Az európai egység magyar kovácsa

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

Értekezés a rágalmazásról

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekDömötör Csaba

Az EP ma dönt Magyar Péter és Ilaria Salis mentelmi jogáról

Magyar Nemzet avatarja

Brüsszel védi a Tisza vezetőjét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.