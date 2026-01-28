Rendkívüli

A Tisza Pártból kiugrott szakértő kitálalt: tényleg adóemelésre és megszorításra készülnek, miközben a választási kampányban mást mondanak

Bayer Zsolt blogja

Amikor Hegedüs hadnagy árulót kiált

Olvassák el ezt az anyagot, érdemes.

Bayer Zsolt
magyar pétertisza pártiáruló 2026. 01. 28.
Olvassák el ezt az anyagot, érdemes. Amit kötelességem leszögezni: fogalmam sincs, ki Csercsa Balázs. Ellenben tudom, ki az a Magyar Péter. És ha Magyar Péter így fogalmaz valakiről, miszerint „egy a TISZA-ból sértődés miatt kiugrott önkéntest állással kínáltak meg, és cserébe visszamondatták vele a Fidesz által korábban szó szerint megírt propagandahazugságokat”, akkor minden normális ember biztosan tudja, Csercsa Balázs nem áruló és nem kínálták meg semmilyen állással.

Itt egyvalaki van, akit annak idején NEM kínáltak meg az általa megkívánt állásokkal, ezért áruló lett, és azokat kezdte mocskolni, akiknek egészen addig véresre tapsolta a tenyerét az első sorokban, akiknek reggeltől estig nyalta a talpát, már amikor éppen nem a feleségét bántalmazta.

Ez a valaki Magyar Péter. A rendszerváltás utáni Magyarország legundorítóbb alakja. Ennyi. 

 

