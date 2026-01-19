Dúró Dórának tökéletesen igaza van!

Mercosur

Gál Kinga: Az Európai Bizottság ismét elárulta a gazdák érdekeit a Mercosur-megállapodással

A gazdák jogosan érzik úgy, hogy az Európai Bizottság ismét elárulta érdekeiket, nem ok nélkül vannak az utcákon Lengyelországtól Franciaországig, Írországtól Spanyolországig, és hétfőn éppen Strasbourgban.