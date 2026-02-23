Rendkívüli

Szlovákia leállítja az Ukrajnának nyújtott sürgősségi áramellátást + videó

„Erőprojekció”

Ja, az EU természetesen továbbra is kussol.

Fotó: AFP/THOMAS KIENZLE
Egy ukrán baromállat éppen arról értekezik, hogy Szlovákiába és Magyarországra kellene „projektálni az erejüket”.

Remek.

Ja, az EU természetesen továbbra is kussol.

Mindenesetre szerintem máshová kellene projektálnotok az erőtöket, ukrán nácik…

https://mandiner.hu/kulfold/2026/02/elgurult-a-gyogyszer-az-ukran-veterannal-magyarorszagra-es-szlovakiaba-kuldene-az-ukran-hadsereget

