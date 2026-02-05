Bayer Zsolt: Nézegessen népszavás leninfiút!

Este kilenckor miért nem a minisztériumban van maga? Ezt kéri számon a népszavás leninfiú, ez az ócska, nyomorult, szar komcsi. Ezek azok, akiknek az ősei még beköltöztek a polgárcsaládok lakásába, a tulajdonosokat pedig vagy Recskre küldték, vagy nagy kegyesen megengedték nekik, hogy meghúzzák magukat a cselédszobában. És ezek azok, akik legszívesebben akasztanának. Az emberi létezés pöcegödre az összes.
Sztálin elvtárs Brüsszelbe költözött
Hamar belejött a „demokratikus”, a „nyugati”, az „európai” cenzúra rejtelmeibe.
