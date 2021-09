Jakab is rendőrterrorral fenyeget?

Egy kormányváltás esetén „az első héten minden olyan törvényt és jogszabályt hatályon kívül kell helyezni, ami lehetővé tette a pártállam kiépítését, a pártállam vezetőit pedig meneszteni kell” – erről beszélt a baloldali miniszterelnök-jelöltek minapi „vitájában” Jakab Péter. Noha a baloldal mindeddig „csupán” az ügyészséget és a bíróságokat támadta, a Jobbik elnöke most a rendőrségnek is nekiment.

– A felső vezetésben tehát teljes sorcserét kell végrehajtani, beleértve a rendőri vezetőket is. Itt nem lesz még egyszer 2006, nem lesz ribillió, nem lesz rendbontás, biztonságos békés átmenet lesz, rend és stabilitás – jelentette ki.

A Magyar Nemzet kérdésére, miszerint Jakab miért menesztené a rendőrség jelenlegi vezetését, illetve kiket találna alkalmasnak helyettük, a Jobbik sajtóosztálya közölte: „a jelenlegi elnyomó rendszer leghűségesebb kiszolgálóival és támaszaival” nem kívánnak majd együtt dolgozni, az állomány „megkérdőjelezhetetlen felkészültségű és tisztességű” szakembereinek munkájára viszont számítanak. A pártelnök „ribilliós” kiszólásáról pedig meglehetősen zavarosan úgy fogalmaztak, hogy egy kormányváltás esetén „itt nem lesznek a 2006-os események idején tapasztalható rendőri túlkapások, nem lesznek rendbontások, biztonságos és békés lesz az átmenet. Az emberek ugyanis nem kérnek már a ribillióból – nyugodt kormányváltást szeretnének. Orbánékat leszámítva mindenki ebben érdekelt.”

Tény ugyanakkor, hogy Jakab Péter szavai feltűnően együtt rezegnek Gyurcsány Ferenc közelmúltban tett kijelentéseivel. A DK elnöke ugyanis a Szeged.hu-nak adott interjúban szintén utcai harcokat vizionált egy kormányváltás esetére. „Köztörvényes bűnözők is vannak a kormánypártban, a hatalomátvétel valószínűleg nem lesz békés” – jelentette ki Gyurcsány, aki mindezt álságos módon azzal magyarázta, hogy „2002-ben is volt hídfoglalás, 2006 után egy dolgot biztosan elveszített a mi oldalunk, a naivitását és a jóhiszeműségét a Fidesszel szemben”. – Készülnek azok a forgatókönyvek, amelyekkel ebben a helyzetben a stabilitást megőrizhetjük – közölte Gyurcsány Ferenc, aki felelősségvállalás helyett rendre ribilliónak nevezte a 2006-os eseményeket, és aki azóta is nyíltan vállalja, hogy az annak idején szemkilövető, viperákat használó, azonosítót nem viselő brutális rendőrök mellett áll. Gyurcsány egyébként már 2012-ben, remélt 2014-es győzelmének éjszakájára is szélsőjobboldali ribilliót vizionált.

Megdöbbenve állnak Jakab kijelentése előtt a Jobbik korábbi tagjai. Novák Előd, a párt alapítója lapunknak úgy fogalmazott, 2006-ot ribilliónak nevezni a magyar ellenállás megcsúfolása, és már csak egy lépésre van Vadai Ágnestől, aki 2015 októberében ennyit írt egy Facebook-bejegyzésben: „2006 Rendőrei! Köszönjük!” Hangsúlyozta: a Jobbik a 2006-os események nyomán megerősödött nemzeti radikális ellenállásnak köszönheti a parlamentbe jutását, most mégis a rendőrterror legfőbb irányítója, Gyurcsány vezeti az elvtelen balliberális szivárványkoalíciót, amelynek a párt is részese. – Jakab láthatóan arra számít, hogy remélt kormányra kerülésüket az emberek csalódása, utcai tüntetések követik majd, s a jelek szerint a rendőri vezetők cseréjével arra készül, hogy ismét vérbe fojthassák a magunkfajtákat – vélekedett Novák.

– Jakab Péter nyilatkozata mind tartalmában, mind nyelvezetében egyértelműen annak bizonyítéka, hogy teljes mértékben elárulta a 2006. őszi nemzeti ellenállás Gyurcsány-kormány ellenében képviselt törekvéseit – jelentette ki lapunknak Gaudi-Nagy Tamás. A jogvédő a Jakab-féle Jobbik árulási folyamatának betetőzését látja abban, hogy a párt szövetségbe forrt azokkal, akik „ezt a kegyetlen, emberi jogokat sárba tipró és magyarellenes rendszert működtették”.

A nyilvános szerepléstől teljesen visszavonult Morvai Krisztina már 2018-ban a Jobbik nyilvánvaló közeledéséről beszélt „a szemkilövető és migránspárti erőkhöz”. – Amikor Heller Ágnes elkezdte reklámozni a Jobbikot és arra biztatni a balliberálisokat, hogy szavazzanak a Jobbik Magyarországért Mozgalomra, akkor éreztem, hogy nagyon nagy a baj. (…) Milyen érdeke fűződhet Heller Ágnesnek és a többi balliberális, 2006-ot tagadónak ahhoz, hogy a Jobbikra történő szavazásra buzdítsa elvtársait? Az én gyanúm a következő: Gyurcsány, illetve a balliberális erők a Jobbik hátán próbálnak visszakapaszkodni a hatalomba – fogalmazott akkor a Jobbik volt EP-képviselője.