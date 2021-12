Áldozati szerepben Gyurcsány elhárítófőnöke

Az elhárítás az őszödi beszéd kiszivárogtatásának vizsgálata során dolgozott rá a vezető ellenzéki politikusokra. A hanganyag kikerülésétől a nyilvánosságra hozataláig – döntő többségében – sikerült felderíteni az abban részt vevő személyek körét, a megbízóig azonban nem jutottak el. Az NBH szerint „Guevara”, azaz Rózsa-Flores Eduardo ismerte az őszödi beszéd kiszivárogtatóit, és kapcsolatban is volt velük, a felvételt pedig eljuttatta a Fideszhez, ám az a mai napig nem világos, hogy a párt hozta-e nyilvánosságra az őszödi beszédet. De még ha így is lett volna: a szöveg az MSZP legbelsőbb köreiből került ki, az akkori miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc tudtával.

Orbán Viktor és Kövér László megfigyeltetésére mindez csak egy ürügy volt: mással aligha magyarázható, hogy az NBH aktát vezetett Orbán Ráhelről, akinek szintén figyelték a telefonját. Az akkori ellenzék lejáratása érdekében Laborc még attól sem riadt vissza, hogy a szervezett bűnözéssel is cimboráljon.

Portik–Laborc-találkozók

Laborc Sándor és műveleti helyettese, Glemba Zoltán, valamint Vajtó Lajos MSZP-közeli üzletember két alkalommal is találkoztak 2008 júniusában Portik Tamással, az azóta emberölésre való felbujtásért többször is elítélt bűnözővel, aki ellen jelenleg is több eljárás zajlik.

A Menza és a Vadrózsa étterembeli két találkozóról hangfelvétel és jegyzőkönyv is készült. Ezeket Pintér Sándor belügyminiszter utasítására hozták nyilvánosságra 2013 februárjában. A beszélgetés során Portik felajánlotta szolgálatait: egyrészt az általa birtokolt médiafelületeket akarta felhasználni ahhoz, hogy az akkori MSZP-nek és Gyurcsánynak kampányoljon a 2010-es választáson, másrészt fogadkozott Laborcnak, hogy fideszes politikusokról információkat gyűjt és kreál. A kémelhárítás vezetője ezt nem utasította vissza, sőt ehhez még egy védett telefont is biztosított Portik számára. A bűnöző azt tervezte, hogy az akkori ellenzék egyes tagjait kuplerájokba csalja, amelyről felvételt készít, a terv azonban besült.

Laborc Sándor ellen összesen kilenc ügyben indítottak ellene eljárást, ám az elhúzódó ügyekből nyolcban felmentették, egy esetben pedig pénzbüntetést kapott.

Borítókép: Az egykori NBH főigazgatójához botrányok sora köthető. (Fotó: Havran Zoltán)