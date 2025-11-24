Aral-tószovjetunióökológiai katasztrófagyapotMúlt-korvízelvezetésKazahsztán

Az Aral-tó tragédiája teljesen átalakította a környezetét is

Az Aral-tó a világ egyik legnagyobb kiédesedett, csökkent sós vizű medencéje volt, amelyet az Amu-Darja és a Szir-Darja táplált. A szovjet vízelterelési projektek azonban néhány évtized alatt kiszárították a tavat, falvak életét lehetetlenítették el, a tájat sósivataggá változtatták, és máig tartó ökológiai válságot indítottak el. Bár az északi rész helyreállítása biztató jeleket mutat, a déli medence már nem menthető meg.

Múlt-kor
Forrás: Múlt-kor2025. 11. 24. 17:42
Megfeneklett hajó roncsa a tó kiszáradt medrében Fotó: Wikimedia Commons
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Aral-tó eltűnő világa

Az Aral-tó valaha a bolygó egyik legnagyobb tava volt. Eredetét tekintve egy rég eltűnt hatalmas beltenger, a Paratethys maradványa, a Kaszpi-tengerrel és a Fekete-tengerrel együtt. Több mint tízezer éven át vízi élőlények sokaságának adott otthont, köztük a tengeri eredetű tokhalnak, számos sügérfélének és gazdaságilag hasznos rajhalaknak. Mára azonban mindez eltűnt. A meder helyén hatalmas sósivatag terül el, a hajók pedig rozsdás roncsokká váltak. 

Elhagyott hajók a szárazulattá vált egykori tómederben (Fotó: Uzbek Travel)

A korabeli beszámolók még egy teljesen más világot őriznek: Pierre Benoit francia író 1933-ban „kék szenvedélyvirágokról” írt, amelyek tavasszal az Aral-tó partját borították. 

Ez a látvány mára csak emlék. 

A történelmileg az Amu-Darja és Szir-Darja által táplált Aral-tó akár 68 ezer négyzetkilométeres felszínnel is rendelkezett. A folyók forrásvidékét a Pamír és a Tien-san gleccserei adták, amelyek elegendő vizet juttattak a medencébe, még akkor is, ha a nagy hőség a víz jelentős részét elpárologtatta. 

Az Aral-tó vízfelülete egy 1989-ben ( a képinzert bal szélén) és egy 2014-ben készült űrfotón (Fotó: NASA)

A tó környéke élő vidék volt. Halászfalvak, állattartó közösségek és mezőgazdasági telepek épültek rá, amelyek aktív kereskedelmet folytattak Közép-Ázsia térségeivel. 

A természeti egyensúly évszázadokon át fennállt.

1949-ben egy különös jelenség is bekerült a sajtóba: a kazahsztáni Kazaly falura „békaeső” hullott, amikor egy erős vízsugár több közeli tóból békákat sodort a településre. Akkoriban még ez is az élő vízvidék sajátos jelenségének számított.

A fordulat, amikor beavatkoztak a természet rendjébe

A második világháború után a szovjet vezetés úgy döntött, hogy drasztikusan növeli a „fehér aranynak” nevezett gyapot termelését. Az 1950-es évektől kezdve Közép-Ázsia köztársaságai, különösen Üzbegisztán, gyors ütemben terjesztették ki mezőgazdasági területeiket. A cél érdekében hatalmas öntözőrendszereket építettek, amelyek az Amu-Darja és a Szir-Darja vizét csatornába terelték.

Archív fotó Aral-tavi halászokról, még a krízis előtti időkből (Fotó: Nuratau Travel)

1956-ban megnyílt a gigantikus méretű, 1100 kilométer hosszú Karakum-csatorna, amely az Amu-Darja vizét vezette a gyapotültetvényekre. Ez csak egy volt a sorozatos vízelterelések közül, amelyek Szovjet-Türkmenisztán, Üzbegisztán és Kazahsztán számos régióját érintették.

A mezőgazdasági termelés valóban nőtt: 1960 és 1988 között Üzbegisztán gyapottermelése 80 százalékkal, Türkmenisztáné több mint 350 százalékkal emelkedett. A környezeti ár azonban mérhetetlen volt.

Az Aral-tó drámai összeomlása

Az Aral-tó vízhozama évente mintegy 70 köbkilométerről időnként 20 köbkilométer alá csökkent. A tó hatalmas kiterjedésű víztömege elkezdett visszahúzódni, majd látványosan zsugorodni. Az 1990-es évekre vízkészletének háromnegyede eltűnt, felszíne felére csökkent, a mélysége pedig több mint 20 méterrel apadt.

Gyapotültetvények az Aral vidékén (Fotó: Adras Travel)

A kikötők használhatatlanná váltak, a halászati ipar összeomlott. A helyén maradt meder sós-poros sivataggá változott, amelyből évente több százmillió tonna por került a levegőbe. A szél a sót és az egykori mezőgazdasági vegyszerek maradványait hatalmas területekre szórta szét. 

A vízfelület visszahúzódása sok faluban egy generáció alatt akár 30 kilométert is elért. 

A lakosság jelentős része elvándorolt. A maradók körében légzőszervi betegségek, mérgezések és ivóvíz-eredetű problémák sokasága jelent meg. 2000-re a déli medence két kisebb tóra szakadt. A keleti rész később teljesen eltűnt. A világ ekkor szembesült először a katasztrófa valódi méretével: a szovjet hatóságok évtizedekig titkolták az adatokat. A fordulatot a NASA 2003-as műholdfelvételei hozták el, amelyek cáfolhatatlanul mutatták be az összeomlást.

Újjászületés és remény

2005-ben a kazah kormány és a Világbank támogatásával megépült a 13 kilométer hosszú KoKaral-gát. Feladata az volt, hogy elválassza az északi Kis-Aralt a déli résztől, és lehetővé tegye a vízszint stabilizálását.

Egy tengeri eredetű laposhal-féle, ami csak az Aral-tó csökkent sós vizében fordul elő (Fotó: Hans Hillewaert / Wikimedia Commons)

A hatás meglepően gyors volt. 

A vízszint emelkedni kezdett, a sótartalom csökkent, a halállományok visszatértek. A korábban elhagyott halászfalvak némelyike újraéledt. 2006-ban a beszámolók már gazdaságilag jelentős halrajokat említettek, amelyek exportja egészen Ukrajnáig eljutott. Egy évvel később a Kis-Aral vízszintje 38 méterrel magasabb volt, mint a gát megépítése előtt.

Az Aral-tó napjainkban (Fotó: World Atlas)

Bár az északi rész helyreállítása sikertörténetnek számít, a déli medence – különösen az üzbegisztáni rész – mára gyakorlatilag menthetetlen. Az ide vezető folyók vízhozama nem elegendő, és a mezőgazdasági vízigény továbbra is rendkívül magas. A térségben élőknek ma is hosszú távú egészségügyi és szociális terhekkel kell szembenézniük, miközben a táj továbbra is sivatagosodik.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak. 



 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksütemény

Ez főz? Süt? Ez?

Bayer Zsolt avatarja

Mennyire szánalmas...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.