Az Aral-tó tragédiája teljesen átalakította a környezetét is

Az Aral-tó eltűnő világa

Az Aral-tó valaha a bolygó egyik legnagyobb tava volt. Eredetét tekintve egy rég eltűnt hatalmas beltenger, a Paratethys maradványa, a Kaszpi-tengerrel és a Fekete-tengerrel együtt. Több mint tízezer éven át vízi élőlények sokaságának adott otthont, köztük a tengeri eredetű tokhalnak, számos sügérfélének és gazdaságilag hasznos rajhalaknak. Mára azonban mindez eltűnt. A meder helyén hatalmas sósivatag terül el, a hajók pedig rozsdás roncsokká váltak.

Elhagyott hajók a szárazulattá vált egykori tómederben (Fotó: Uzbek Travel)

A korabeli beszámolók még egy teljesen más világot őriznek: Pierre Benoit francia író 1933-ban „kék szenvedélyvirágokról” írt, amelyek tavasszal az Aral-tó partját borították.

Ez a látvány mára csak emlék.

A történelmileg az Amu-Darja és Szir-Darja által táplált Aral-tó akár 68 ezer négyzetkilométeres felszínnel is rendelkezett. A folyók forrásvidékét a Pamír és a Tien-san gleccserei adták, amelyek elegendő vizet juttattak a medencébe, még akkor is, ha a nagy hőség a víz jelentős részét elpárologtatta.

Az Aral-tó vízfelülete egy 1989-ben ( a képinzert bal szélén) és egy 2014-ben készült űrfotón (Fotó: NASA)

A tó környéke élő vidék volt. Halászfalvak, állattartó közösségek és mezőgazdasági telepek épültek rá, amelyek aktív kereskedelmet folytattak Közép-Ázsia térségeivel.

A természeti egyensúly évszázadokon át fennállt.

1949-ben egy különös jelenség is bekerült a sajtóba: a kazahsztáni Kazaly falura „békaeső” hullott, amikor egy erős vízsugár több közeli tóból békákat sodort a településre. Akkoriban még ez is az élő vízvidék sajátos jelenségének számított.

A fordulat, amikor beavatkoztak a természet rendjébe

A második világháború után a szovjet vezetés úgy döntött, hogy drasztikusan növeli a „fehér aranynak” nevezett gyapot termelését. Az 1950-es évektől kezdve Közép-Ázsia köztársaságai, különösen Üzbegisztán, gyors ütemben terjesztették ki mezőgazdasági területeiket. A cél érdekében hatalmas öntözőrendszereket építettek, amelyek az Amu-Darja és a Szir-Darja vizét csatornába terelték.

Archív fotó Aral-tavi halászokról, még a krízis előtti időkből (Fotó: Nuratau Travel)

1956-ban megnyílt a gigantikus méretű, 1100 kilométer hosszú Karakum-csatorna, amely az Amu-Darja vizét vezette a gyapotültetvényekre. Ez csak egy volt a sorozatos vízelterelések közül, amelyek Szovjet-Türkmenisztán, Üzbegisztán és Kazahsztán számos régióját érintették.