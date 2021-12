A Soros-egyetem álláshirdetések sorát adta fel Budapesten

Budapesten a CEU-nak egyébként ma is működik a könyvtára, a nyári egyeteme, a nemrég alapított CEU Demokrácia Intézet, a CEU Bioetikai és Jogi Központja, a CEU Felsőfokú Tanulmányok Intézete (Institute for Advanced Study), a Vera és Donald Blinken Nyílt Társadalom Archívum (OSA), továbbá kutatási és nyilvános programjainak egy része. A Közép-Európai Egyetem továbbra is indít Magyarországon akkreditált képzéseket a Nádor utcai campuson. A hallgatók többek között doktori képzésekre, mesterképzésekre (például genderszakra) és szakirányú továbbképzésekre jelentkezhetnek Budapesten – írja a blogstar oldal.

Orbán Viktor miniszterelnök is többször felhívta a figyelmet arra, hogy a CEU valójában sosem hagyta el az országot.

„Az elüldözött egyetem Budapesten” című 13. szamizdatban így fogalmazott:

„Kizökkent az idő! Konferenciát tartottak Budapest belvárosában, mégpedig a CEU épületében, a Nádor utcában. Évek óta azt hallom a liberális politikusoktól és az őket támogató médiumoktól, hogy a magyar kormány bezáratta, és elüldözte az egyetemet Budapestről. A híradások szerint szeptember 16-án és 17-én sajtónyilvános, nemzetközi konferencia zajlott az egyetem budapesti campusán, amelyen a liberális akadémiai és politikai élet jeles képviselői is részt vettek. Hogyan történhetett meg mindez? Úgy, hogy akik eddig az egyetem bezárásával kampányoltak, nyilvánvalóan nem mondtak igazat.”

A Tűzfalcsoport cikke szerint a Soros egyetem élén Michael Ignatieff elnököt és rektort idén augusztusban az Amerikában született, indiai származású kutató, Shalini Randeria váltotta. Az antropológus hölgy CEU-s karrierjét 2002-ben kezdte meg, amikor megalapította annak szociológia és szociális antropológia tanszékét. Azt mondta, hogy az Orbán-kormány „jogbizonytalanságot és ezzel létbizonytalanságot is teremtett a CEU számára, teljesen önkényes és ad hoc döntéshozatallal”. Itt párhuzamot vont egyetemi munkájának egyes aspektusai és az intézményt ért bajok között: „Közel 30 évig dolgoztam antropológus-szociológusként Indiában a kényszerkitelepítés kérdéseivel, és végül egy olyan egyetemet vezetek, amelyet kényszeresen kitelepítettek” – nyilatkozta.

„Minden kényszerű kitelepítés hatalmas költségekkel jár” – tette hozzá, Upton szerint arra az „érzelmi és szociális árra” utalva, amelyet a CEU munkatársai és diákjai az áttelepítés következtében fizettek, beleértve azt, hogy a gyerekeket új iskolába kellett költöztetni, a szülőket hátra kellett hagyni, és meg kellett ismerkedniük egy új nyelvvel. Mondanánk, hogy mindjárt megsajnáljuk őket, de akkor hazudnánk. Nem kellett volna mást tenniük, mint a többi, magyarországi campusszal rendelkező külföldi egyetemnek: megfelelni a felsőoktatási szabályozásnak. Nem lehetetlen kérés volt, huszonhét másik intézmény képes volt rá, egyedül a CEU hisztizett – olvasható a Tűzfalcsoporton.

A cikk szerint az elkövetkező hat hónap egyik legsürgetőbb feladata Randeria számára, hogy felügyelje a CEU mintegy 2000 hallgatójának új, állandó otthona kialakítását Bécs nyugati felén; a Budapestről való kiürítés gyorsasága miatt 2019 szeptembere óta egy bérelt, átalakított irodahelyiségben folyik az oktatás a belvárosban. Az új „otthonuk” azonban gondos felújításra szorul. A helyszíne egy egykori pszichiátriai kórház (talán nem véletlenül), amely 1940 és 1945 között a nácik által vezetett eutanáziaprogram keretében 789 gyermek megkínzásának és megölésének színhelye volt. Nem tudhatjuk, a CEU-s diákok hogyan állnak hozzá, de mi nem szívesen tennénk be a lábunkat egy ilyen helyre, egyszer sem, nemhogy minden nap…

A CEU azt szeretné, ha az új campus megőrizné a kórház architektúráját, továbbra is emléket állítana az áldozatoknak, és szén-dioxid-semleges lenne. „Ez egy hármas projekt, ha úgy tetszik” – mondta Randeria.

„Mi nem egy száműzött egyetem vagyunk; azért vagyunk itt, hogy maradjunk” – mondta az újdonsült elnök-rektor. „Új campust fogunk építeni Bécsben. Akkor az egyik kérdés az egyetem tudományos profilja lesz az új otthonában, mert ennek is ehhez az új helyszínhez kell igazodnia” – mondta.

Randeria amellett, hogy újabban a CEU elnök-rektora, már 2015 óta a Soros-egyetem igazgatótanácsának tagja is volt. Más módon is részt vesz a Soros-hálózatban: a Nyílt Társadalom Alapítvány Felsőoktatási támogatási programja tanácsadó testületének tagja – számolt be róla a Blogstar oldal.

Randeria munkájában a jog transznacionalizálódásával, a jogi pluralizmussal, a globalizációval és a fejlődéssel, a genderideológiával, a társadalmi mozgalmakkal, a posztkolonializmussal és a „környezeti igazságossággal” foglalkozik. Mindebből látható, hogy egy szélsőbaloldali professzorral van dolgunk.

A Magyarországról „elüldözött” CEU budapesti campusán 2021. október 7-én tartottak közönségtalálkozót az egyetem volt hallgatóinak az új rektor részvételével, amelyet egy egész, az internetre feltöltött fotóalbum bizonyít.

A legfrissebb információk szerint pedig könyvtárigazgatói, karbantartói és oktatói munkára is keresnek embert. Egy elvileg nem üzemelő egyetemre

– zárja sorait a Tűzfalcsoport.

