Bangóné kamudiplomája nem egyedi eset a baloldalon

A baloldalon nem Bangóné Borbély Ildikó az első, aki olyan végzettséggel büszkélkedett, amelyet valójában sosem szerzett meg. Karácsony Gergelyről az Oktatási Hivatal tavaly szeptemberben lezárult vizsgálata állapította meg: a jelenlegi főpolgármestert annak idején jogszerűtlenül alkalmazta tanársegédként és adjunktusként a Budapesti Corvinus Egyetem.

Karácsony tanársegédi kinevezése nem felelt meg az intézményi szabályzatnak, mert nem volt meg a feltételként előírt legalább egy C típusú nyelvvizsgája vagy ezzel egyenértékű államilag elismert oklevele. Az adjunktusi kinevezése is szabálytalannak bizonyult, mert Karácsony a rendelkezésre álló dokumentumok alapján nem kezdte meg a doktorjelölti jogviszonyt.

Ez egyébként akkoriban történt – mint arról lapunk többször is beszámolt –, amikor a baloldali elkötelezettségéről ismert Mészáros Tamás rektor vezette a Corvinust, Karácsony pedig már bizalmi emberként dolgozott az MSZP–SZDSZ-kormánynak, a cége összességében mintegy 25 millió forintos megbízásban részesült a Gyurcsány-kabinettől.

Karácsonyról tavaly, a baloldali miniszterelnök-jelölti jelentkezése napján derült ki, hogy a 2018-as kampányban valamiért szerepelt az életrajzában egy PhD-fokozat, méghozzá 2007-ből.

Akkoriban a Népszava is így hivatkozott egy interjúban Karácsonyra, miközben nem is volt ilyen címe. Sőt később az is napvilágot látott, hogy már 2013-ban is megjelent egy PhD az életrajzában a pártja honlapján. Bár akkoriban megköszönte a jelzést, és korrigálta a téves állítást, ez a doktori fokozat később mégis újra felbukkant Karácsony életrajzában.

A főpolgármester angoltudásbeli hiányossága már a hivatalos miniszterelnök-jelölti bejelentkezése előtt lavinát indított el, amikor a brit The Economist című lapnak – mint később kiderült – magyar nyelven adott interjút. Karácsony nyelvvizsgájának kérdése akkor hetekre meghatározta a politikai napirendet, míg végül kétséget kizáróan kiderült, hogy az általa említett középfokú nyelvvizsga nem létezik. A főpolgármester az erre vonatkozó kérdések kapcsán gyakorlatilag egyszerre kezdett el úgy magyarázkodni, hogy a szaknyelv a sajátja, másrészt pedig azzal védekezett, hogy „hiperpasszív” a nyelvtudása. A szabálytalan foglalkoztatása ügyében pedig minden felelősséget az egyetemre hárított.

Szintén emlékezetes a momentumos Hajnal Miklós esete, aki többször is közgazdászként hivatkozott magára, azt a látszatot keltve, hogy ilyen irányú végzettséggel rendelkezik.

A tavaly rendezett baloldali előválasztás során, annak hivatalos weboldalára feltöltött önéletrajzából derült ki, hogy Hajnal elkezdte a jogász – és nem a közgazdász – szakot levelező tagozaton, valamint „felfüggesztett” oxfordi tanulmányokról számolt be, magyarán csak érettségivel rendelkezik. A momentumos politikus akkor méltatlannak és fájónak nevezte, hogy ennek kapcsán hazugsággal vádolták, de sajnálatát fejezte ki, és elnézést kért.

