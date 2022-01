Luxuséletet él a fővárosi közműcégek vezére, miközben Budapest lejtőre került

A botránykrónika a két ünnep között is folytatódott: az is kiderült, hogy a milliárdos Mártha Imre a maffiózó Prisztás József családjától vette kétmilliárdot érő svábhegyi villáját. A Gyurcsány-fiókának is nevezett közműcégvezér, miközben ki tudja, honnan szerzett milliárdjaiból fényesen él, a közműholding mögé bújva fenyegetőzik.