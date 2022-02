Benkő Tibor: Katonáink felkészültek, fegyelmezettek, elszántak és elhivatottak

Katonáink felkészülten, fegyelmezetten, elszántan és elhivatottan végzik a rájuk bízott feladatokat. Az átcsoportosított erők elérték a feladat végrehajtásához szükséges készenléti szintet és a meghatározott csoportosításokat

– mondta Benkő Tibor, miután meghallgatta dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokának és a műveleti parancsnokságot vezető tábornoknak jelentését.

A Magyar Honvédség katonái számos képességgel vesznek részt a feladatban, hogy a lehető leghamarabb reagálni tudjanak bármilyen váratlan eseményre, ami az ukrajnai konfliktus miatt elérheti hazánkat – fejtette ki a miniszter, aki ezek közül kiemelte azt a légi sugárfelderítő képességet, amellyel a Magyar Honvédség rendelkezik és alkalmaz a térségben. A Mi-24-es helikopterre szerelt, magyar fejlesztésű sugárfelderítő konténerrel nagyon gyorsan és hatékonyan lehet nagy területeket pásztázni, és jelezni a legkisebb sugárzó anyag jelenlétét is – tette hozzá. Megnyugtatta ugyanakkor a jelenlévőket, hogy a rendszeres mérési eredmények szerint nincs ok aggodalomra, és kijelentette, hogy a továbbiakban is kiemelt figyelmet fordítanak erre a katonai felderítési feladatra is.

Benkő ezután a magyar-ukrán határnál lévő Barabásra utazott, ahol találkozott a katonákkal, beszélt a határátkelőhelyen szolgálatot teljesítő rendőrökkel, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársaival, illetve a háború elől hazánkba érkező menekültekkel is. A látogatás részeként a teljes határszakaszt megtekintette.

Összegzőjében a honvédelmi miniszter arról beszélt, hogy az ukrajnai helyzet ismeretében, a jelentésekben foglaltak és a látottak alapján Magyarország különböző helyőrségeiből, hazánk és a magyar emberek biztonságának szavatolása érdekében, további erők átcsoportosítását tartja szükségesnek, amiről helyben intézkedett. Megerősítette: hazánk mindent megtesz annak érdekében, hogy a magyar emberek továbbra is biztonságban legyenek a határ mentén is, és ne kelljen félniük a szomszédos országban folyó háború borzalmai miatt, kitért ugyanakkor arra is, hogy Magyarország minden támogatást megad a háború elől menekülő emberek számára.

A barabási határátkelőhelyen Benkő Tibor találkozott Soltész Miklóssal, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárával, a Karitatív Tanács elnökével, Román István kormánymegbízottal és Tilki Attilával, a térség országgyűlési képviselőjével, akikkel a honvédség szerepéről, a jelenlegi helyzetben nyújtható támogatásról és együttműködésről egyeztettek. Román István kormánymegbízott beszélt a HM Védelmi Igazgatási Főosztállyal való kiváló, folyamatos és gördülékeny közös munkáról. A környékbeli települések lakói, valamint az Ukrajnából érkező menekültek elismerően szóltak a határátkelőnél szolgálatot teljesítő katonák és rendőrök munkájáról, valamint köszönetet mondtak nekik és a magyar kormánynak is a segítségnyújtásért.

Borítókép: Benkő Tibor a határon (Fotó: honvedelem.hu)