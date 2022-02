Odavoltak Putyinért, de amint barátkozni kezdett Orbán Viktorral, hirtelen megváltozott a véleményük

Természetesen világos, hogy a politikában nincs hála és következetesség, csak pillanatnyi érdek. Amennyiben szoclib politikusokról van szó, akkor pedig még inkább igaz ez, ott az elvek meg a kimondott szavak is könnyebben erodálódnak.

De hát ismerjük a logikát:

Ők változtak, nem mi!

A „régebben demokrata volt Putyin, de mára már nem” mottójára az örökké óriásiakat blöffölő 2006-os Gyurcsányt is elég lenne idehozni:

A mostanra már a Jobbikkal kiegészült balliberálisok leplezetlen irigysége, féltékenysége persze több mint szórakoztató, ezért hadd élvezkedjünk egy kicsit ismét!

Gyurcsány Ferenc, aki szerint Putyin régen óvatos demokratizáló volt, és mégse jó a túlzott barátság

Nézzük, ahogy Gyurcsány megmagyarázza 2015-ben (és azóta persze sokszor), hogy Putyin még a miniszterelnöksége alatt egy nagyon óvatos demokratizáló volt, de 2011–2012 környékén valami megváltozott. Csalniuk kellett az orosz választásokon, hogy ne veszítsék el a kétharmadot, és azután Európa meg Amerika is elfordult tőle – kivéve persze Orbán Viktort – írja a Kontra.

Szeretve aggódva figyelmeztetett ugyanebben az interjúban:

...hogyha a keleti nyitás politikája túlmegy a gazdasági kapcsolatok építésén, hogyha az ország politikai orientációját sérti, […] Magyarország súlyos árat fizethet.

Ahogy a Pesti Srácok is elgondolkozott: vajon a gazdasági kapcsolatok építésén túlment-e az, amikor a szemlőhegyi házukban látták vendégül Vlagyimir Putyint Totó kutyával, vagy amikor Feri még az orosz elnök hátát is megsimogatta a sajtótájékoztató végén? Ezek szerint bizonyára nem. Meg hát az rég volt, akkor még óvatos demokrata volt Vologya is.