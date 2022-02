Szükség van a véradásra

– A koronavírusos betegek gyógyítására használatos, úgynevezett konvaleszcens plazmát megfelelő mennyiségben tudjuk gyűjteni, sőt a készleteinket is sikerült növelni, a teljes véradás azonban komolyabb kihívást jelent, mivel a magas fertőzöttségi arány miatt jelenleg többen is kiesnek a véradásból – nyilatkozta a Magyar Nemzet érdeklődésére Nagy Sándor. Az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) főigazgató-helyettese szerint ugyanakkor

a rendszeres véradók már a korábbi járványhullámok alatt is megtapasztalhatták, hogy a helyszínek biztonságosak, és attól sem kell tartani, hogy egyik véradó megfertőzi a másikat, ezért ugyanúgy visszajárnak.

Ennek köszönhetően a tavalyi évben – bár két járványhullám is sújtotta az országot – a véradásszám nem csökkent, az első véradók közül azonban kevesebbet regisztráltak – magyarázta a szakember. – Békeidőben évente átlagosan 250 ezer ember ad vért, közülük pedig az első véradók száma 50 ezer főre tehető.

A járvány ideje alatt azonban az első véradók aránya egy kicsit csökkent. Mint mondta, a véradók zömét a 38–45 év közötti korosztály alkotja, az első véradók közel felét pedig a 18–25 év közötti fiatalok teszik ki.

Nagy Sándor arra is kitért, hogy a véradás szempontjából a téli hónapok – az éppen aktuális koronavírus és/vagy influenzajárvány miatt – nehezebben alakulnak, ezért különösen fontos felszínen tartani a kérdést, valamint eljuttatni azt az üzenetet, hogy a járványoktól és az évszaktól függetlenül a rászoruló emberek életének megmentése érdekében szükség van a vérre – hangsúlyozta az OVSZ főigazgató-helyettese.

Éppen ezért – folytatta – a Magyar Vöröskereszt hathatós segítségével folyamatosan toborozzák a véradókat. – Napi szinten negyven–hatvan helyszínen biztosítjuk a véradás lehetőségét, továbbá évről évre több tematikus véradó hetet is szervezünk. Immár több évre visszamenőleg májusban szervezzük meg a kormánytisztviselői véradó hetet, ebben a hónapban azonban szintén több alkalommal is véradásra invitáljuk az embereket.

Február végén a civil szervezetekkel együttműködve országos véradási hetet szervezünk, illetve (páros) véradásra ösztönöz a Valentin-havi felhívásunk is, amellyel azt szeretnénk üzenni, hogy a másokkal való törődést nemcsak egy napig, hanem egy egész életen át kell gyakorolni.

A korábbiakkal ellentétben új kezdeményezés viszont az országos véradó hét, ahol ismételten a véradás fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet – részletezte Nagy Sándor. Az életmentés szempontjából pedig minden vércsoport egyformán fontos – fűzte hozzá.

A véradással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat ismertetve az OVSZ szakembere végül elmondta: az önkéntes véradónak be kell töltenie a 18. életévét, a testsúlya pedig nem lehet ötven kilogrammnál kevesebb. A véradónak személyi igazolványával és lakcímkártyájával azonosítania kell magát, továbbá – függetlenül attól, hogy jelenleg érvényes-e – a tajkártyáját is be kell mutatnia.

Borítókép: Békeidőben évente átlagosan negyedmillióan adnak vért (Fotó: Éberling András)