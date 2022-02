Vádlott pszichiáter adhatott szakvéleményt a Dózsa György úti gázolónak

Az a pszichiáter főorvos adhatott szakvéleményt a gondnokság alá helyezéshez a Dózsa György úti gázolónak, aki ellen 14 napja emelt vádat a Fővárosi Főügyészség, mert a főorvos megbukott a korrupciós vizsgálaton.

Az Inforádió szellőztette meg, hogy

2021 januárjában egy M. Richárdhoz nagyon közel álló nő kezdeményezte az illetékes kerületi kormányhivatal gyámügyi osztályán a férfi gondnokság alá helyezését, amihez forrásaink szerint csatolta annak a pszichiáter főorvosnak a szakvéleményét, aki ellen a minap emeltek vádat korrupció miatt. Amennyiben a gondonkság alá való helyezés megtörtént volna, M. Richárd mentesülhetett volna az ellene folyó büntetőeljárások alól.

M. Richárdot 2020 szeptemberben mondta ki a bíróság első fokon bűnösnek a 2017-ben a Dózsa György úton történt, két ember halálát követelő gázolás miatt. Ebben az eljárásban bírálták el azt is, hogy korábban megvert egy kerékpárost. A halálos közúti baleset gondatlan okozásáért, illetve garázdaságért és testi sértésért halmazati büntetésként négy év fogházban letöltendő szabadságvesztésre ítélték, és véglegesen eltiltották a járművezetéstől.

Emellett van egy hivatali vesztegetéses ügye, amelyben azzal vádolják, hogy fizetett azért, hogy visszakapja a jogosítványát, illetve hogy a Dózsa György úti baleset ügyét megússza.

Úgy tudni, a gyámhivatalnál elutasították az M. Richárd gondnokság alá helyezését kérelmező eljárást, így annak már azelőtt vége lett, hogy a gyámhivatal érdemben elkezdte volna vizsgálni az ügyet.

A lakhely szerint illetékes gyámhivatal a vonatkozó törvény értelmében nem árulhatja el, hogy a szakvéleményt ki adta a kérelemhez. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény rendelkezései szerint a gyámügyi eljárások, köztük a gondnoksági ügyek ugyanis nem nyilvánosak.

Egyébként a kérelem beadása után néhány nappal M. Richárdot ismét letartóztatták.

A férfi időközben bevonult a Dózsa György úti baleset kapcsán másodfokon csökkentett, jogerőssé vált három év hat hónapos börtönbüntetése letöltésére.

Sajtóértesülések szerint a férfi már 1995-ben is többször megfordult a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. A kétezres évek elején négy évre ítélték kábítószerrel való visszaélés miatt, és többször kapott felfüggesztett börtön- és pénzbüntetést garázdaság miatt. M. Richárdot a kecskeméti maffiaperként elhíresült büntetőeljárásban is elmarasztalták, nyolc év fegyházat kapott, amit le is töltött.

Mint azt megírtuk,

a Fővárosi Főügyészség emelt vádat a pszichiáter főorvos ellen önálló intézkedésre jogosult személy által elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntette miatt.

A vádhatóság indítványozza, hogy a bíróság ítélje a vádlottat börtönre és pénzbüntetésre, valamint határozott időre tiltsa el az orvosi foglalkozástól. A börtönbüntetés végrehajtásának felfüggesztésére az ügyészség csak akkor lát lehetőséget, ha a vádlott a bűnösségét az előkészítő ülésen beismeri.

A vádirati tényállás lényege szerint a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) megbízhatósági vizsgálatot folytatott egy fővárosi kórház szakgondozójában dolgozó – önálló intézkedésre jogosult – pszichiáter főorvossal, a későbbi vádlottal szemben.

A megbízhatósági vizsgálat során az NVSZ munkatársa, a tárgyalótiszt – ebbéli minőségét leplezve – előzetes időpontkérés alapján 2021. szeptember 17-én megjelent a főorvos rendelésén. A tárgyalótiszt előadta, hogy egy ismerőse ajánlására kereste fel az orvost, mert börtönbüntetése letöltésére 2021 novemberében a büntetés-végrehajtási intézetbe kell bevonulnia.

Üzleti ügyei intézése miatt azonban a büntetés letöltése alól fél év halasztásra van szüksége, és ennek elintézéséhez az orvos segítségét kérte. Azt is közölte az orvossal, hogy egészségügyi problémája, illetve tényleges indoka a halasztásra nincs, és az orvos segítségnyújtásáért hálás lenne.

A főorvos – az ajánlat jogellenességét felismerve és azt elfogadva – közölte a tárgyalótiszttel, hogy az egészségügyi nyilvántartásban kórelőzmény-kutatást végez. A tárgyalótiszt ekkor azt mondta, hogy nem magyar állampolgár, korábban nem kezelték, és magyar tajszámmal sem rendelkezik még, azt várhatóan a következő héten kapja meg, az orvos erre a kórelőzmény-kutatást félbehagyta.

Az orvos a tajszám és a kórelőzmény hiányában azt a megoldást ajánlotta, hogy a magánrendelésén keresse fel őt a ,,beteg”, ahol visszamenőlegesen rögzít kettő-három hónappal korábbi, valótlan kórtörténetet, majd november elején ez alapján kiállít olyan, valótlan tartalmú igazolást, amely szerint a tárgyalótiszt négy-öt hónapja kezelésen vesz részt. A szolgálat munkatársa ezt követően elővett egy zárt borítékot, amelyben háromszázezer forint volt, és azt a főorvos felé nyújtva, a vádlott asztalára helyezve megköszönte a segítséget.

A vádlott a jogtalan előny ígéretét elfogadva a zárt borítékban elhelyezett pénz helyben történő átvételét azzal hárította el, hogy azt a tárgyalótiszt ne ott helyben, hanem a magánrendelésén adja át.

A lefolytatott megbízhatósági vizsgálat alapján az NVSZ feljelentést tett a Budapesti Rendőr-főkapitányságon, amely a nyomozást lefolytatta.

Borítókép: M. Richárd a Hír TV Riasztás című műsorának nyilatkozott (Fotó: Hír TV/Riasztás)