A baloldal már az orosz gázból sem kér, inkább fagyjunk meg

A magyar nemzeti érdeket és a magyar embereket is feláldozná a baloldal Ukrajnáért, miután a Párbeszéd azzal állt elő, hogy az orosz energiahordozókat is szankcióval kéne sújtani, ezt meg kéne lépni, és „az orosz gázt is el kell tekerni”.

Az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban erről is szó volt Szarvas Szilveszter műsorában, a Polbeat Pankrációban, ahol Lánczi Tamás, Törcsi Péter, Fodor Gábor és Nagy Attila Tibor voltak a vitapartnerek.

Lánczi Tamás nyomatékosította, egészen döbbenetes ez a baloldali ajánlat, amely azt jelentené, hogy Magyarországon is ötezer (!!!) forint lenne egy köbméter gáz ára, mint Nyugaton. „Ezt akarja a baloldal, aki Márki-Zay Péterre és a Párbeszédre szavaz, ezt választja” – mondta Lánczi.

Fodor Gábor és Nagy Attila Tibor is elhatárolódott Márki-Zay Péter azon mondatától, miszerint Orbán Viktor egy személyben felelős azért, hogy most háború van Ukrajnában és emberek halnak meg.

Fodor Gábor és Nagy Attila Tibor szerint ilyet nem mondhat egy politikus, Fodor egyenesen butaságnak, hülyeségnek nevezte Márki-Zay véleményét. Lánczi Tamás és Törcsi Péter hangsúlyozta, a baloldal ismét kommunikációs ámokfutásba kezdett, a baloldal felelőtlen és veszélyes.

Borítókép: Pesti TV (Képernyőfotó)