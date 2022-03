A határon innen és túl is segít a Katolikus Karitász

A Katolikus Karitász munkatársai folyamatosan jelen vannak a magyar–ukrán határ térségében és Kárpátalján, és ez így van az ukrajnai háború kitörése óta

– erről nyilatkozott a Magyar Nemzetnek a szervezet igazgatóhelyettese. Zagyva Richárd úgy fogalmazott, hogy a kollégáik az első napokban több határátkelőnél is segítették a beérkező menekülteket, akiket szükség szerint szállítottak és elszállásoltak. Néhány nap után azonban a Karitatív Tanács tagjai úgy döntöttek, hogy felosztják a munkát egymás között, és mindenki egy határátkelőhelyért és egy segítőpontért lesz felelős. A Katolikus Karitász a barabási segítőpontot kapta meg, de emellett kapcsolatot tartanak fent a többi határátkelőhelynél dolgozó szervezettel is.

Elszállásolják a menekülteket

– A barabási segítőpontnál működtetjük a melegedőt, élelmezzük a menekülteket, akiknek kell, úticsomagot készítünk. Ha szükséges szervezzük a menekültek utaztatását és elszállásolását is. Közben hétfőtől Budapesten, a BOKj-csarnokban is zajlik a menekültek ellátása, amiben szintén részt veszünk. A hat nagy karitatív szervezet felosztotta egymás között a munkát, és mindenki egy-egy műszakért felel. Miénk a szerda nappal és a csütörtök éjszaka, így együtt nonstop ellátást tudunk biztosítani a BOK-csarnokban – mondta el a Katolikus Karitász igazgatóhelyettese.

Emellett Budapesten és országosan, a Karitász hálózatában, több helyszínen sokakat elszállásolnak.

Együttműködnek a szervezetek

Több mint ezer menekült pedig egyházi intézményekben, lelkigyakorlatos házakban és plébániákon kap szállást, és a Karitász segíti az ellátásukat. Továbbá vannak, akiket családoknál helyeznek el, az ő utógondozásukat is végzi a jótékonysági szervezet, hogy ne a befogadók viseljék egyedül a terheket.

Ezenkívül tervezzük a hosszú távú lakhatását biztosítását, akár albérleti vagy egyéb lakhatási támogatásban gondolkodunk, ezt a programot most dolgozzuk ki. Szervezzük az itt maradó menekültek ellátását is, erre is támogatási rendszer alakítunk ki. Továbbá fontosnak tartjuk a befogadottak pszichoszociális ellátását is, ezt is kidolgozzuk

– hangsúlyozta Zagyva Richárd.

A Katolikus Karitász igazgatóhelyettese kitért arra is, hogy az anyaországi munka mellett Kárpátalján is igyekeznek segíteni, ez az első naptól kezdve így van, eddig 5 millió forint pénzbeli adományt, gyorssegélyt és sok tízmillió forint értékű tárgyi eszközt juttattak ki. Minden nap vittek ki adományokat, a kint Karitász szervezeteikkel működnek együtt, azok pedig küldik tovább a segítséget oda, ahol arra a legnagyobb szükség van.

Fogadnak még adományokat

– A magyar emberek nagyon együttérzők, sokan vittek és visznek adományomat a határra vagy a Keleti pályaudvarra és az országos központunkba is. Illetve van egy fővárosi és két nyíregyházi raktárunk, ahová le lehet adni a felajánlásokat. Nagyon sok magánszemély és cég jelentkezik, ha kell, konténert hoznak, hogy ne sátorban kelljen dolgoznunk, illetve a szállításban is segítenek – fejtette ki a szakember.

Zagyva Richárd elmondta, hogy a Katolikus Karitász honlapján minden szükséges információ megtalálható. Hozzáfűzte: él a közös, 1357-es és a Katolikus Karitász 1356-os adományvonala is, ezek tárcsázásával is lehet segítséget adni.

A szakember jelezte, hogy ezek a hetek emberfeletti munkát követelnek meg a Katolikus Karitász munkatársaitól, önkénteseitől is. Az ukrajnai helyzet miatt még a szervezet döntéshozóit is sok esetben a határon lehet megtalálni. – Arra törekszünk, hogy berendezkedjünk a hosszú távú segítségnyújtásra, így a határ közelébe korábban kihelyezett sátrakat konténerre cseréltük. S próbáljuk a munkát azok segítségével elvégezni, akikre folyamatosan számíthatunk – fogalmazott Zagyva Richárd.

Borítókép: Ott áll a menekültek mellett a Katolikus Karitász (P. Tóth Nóra /Nyíregyházi Egyházmegye)