Kárpátaljai magyarok: A baloldal ismét belénk rúgott

Nem kértünk mi semmit az anyaországi baloldaltól, mégis kaptunk. Ismét akkorát rúgtak belénk, amekkorát csak tudtak! Történt mindez vasárnap este, amikor a baloldali miniszterelnöki főjelölt a szokásos videóinterjúját adta. Ahelyett, hogy legalább most békén hagynak minket, a kampányhajrá miatt ismét ellenünk hergelte magyarországi honfitársainkat.

– írta Facebook bejegyzésében a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete. Mint részletezték, tegnap este élő adásban megtudhatták tőle, hogy a kárpátaljaiak fideszesek, és ha már egy részük átmenekült Magyarországra, akkor könnyebben tudnak majd a kormánypártokra szavazni.

„Arra kérjük az anyaországiakat, ne üljenek fel az ellenzék propagandájának. Emlékezzünk vissza, hogy a magyarországi baloldal hányszor uszított a határon túli magyarok ellen. Különösen fáj nekünk 2004. december 5-e, amikor Gyurcsány Ferenc és a baloldal szembefordított magyart a magyarral. ”

Azt írták, az időkben megfontoltságra és nemzeti egységre van szükségünk, éljünk akár Budapesten, vagy Beregszászon. A bejegyzésben kitérnek arra egy korábbi nyilatkozatukra is, amelyben megírták: baloldal világszemlélete nagyon messze áll az egy nemzetben való gondolkodástól.

– Ezért ajánljuk figyelmükbe, járjanak utána, hány honosított állampolgár végez munkát Magyarországon, hány érettségizett diák kezdi meg tanulmányait ott, vagy hány tehetséges diplomás fiatal áll munkába úgy, hogy az ő képzésük Gyurcsány úr és a hozzá hasonlók egy forint fillérjébe sem kerültek. Gyűlöletkeltés helyett most kell igazán hangsúlyozni, hogy minden magyar felelős minden magyarért, és most másokért is, hiszen sokan kényszerültek menekülésre.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, vasárnap este közzétett a videóban a baloldali miniszterelnök-jelölt a kárpátaljai magyaroknak is neki ugrott. Ahogyan korábban Gyurcsány Ferenc kritizálta azt, hogy a kárpátaljai magyarok is részt vesznek a magyarországi országgyűlési választásokon, úgy most Márki-Zay is úgy fogalmazott:

„Az is tény, hogy míg korábban át kellett jönniük a határon, aznap (a választás napján – a szerk. ) és a lakhatatlan ingatlanba bejelentkezett 200 egyikeként leadták a szavazatukat a Fideszre. Most nem kell átjönni, mert már itt vannak. Tehát hogy azok, akik átjöttek 60 ezren, azok jelentős része szerintem magyar szavazópolgár, tehát ők valamivel könnyebben fognak tudni szavazni”.

Vagyis szerinte azoknak, akik a háború miatt kénytelen voltak elhagyni az otthonukat, most legalább könnyebb lesz szavazniuk. Ezzel kapcsolatban azt is mondta: „a Fidesznek azért lesz támogatottsága közöttük.”

