Orbán Viktor: Nem hagyjuk, hogy a háború árát a magyar családokkal fizettessék meg + videó

Washington is könnyebb helyzetben van, hiszen az Oroszországból származó kőolaj az Egyesült Államok importjának viszonylag kis százalékát teszi ki, a legtöbb kőolaj Kanadából érkezik Amerikába.

– Tavaly az Egyesült Államok napi közel 700 000 hordó kőolajat importált Oroszországból, miközben napi fogyasztási szükséglete 20 millió hordó – írta az MTI.

Az újabb szankciók így is fájni fognak a tengerentúlon.

Amióta elkezdte felvonultatni katonai alakulatait az ukrán határon, azóta a benzin (gallononkénti) ára 75 centtel emelkedett Amerikában és most tovább fog nőni – ismerte el Joe Biden elnök.

A miniszterelnöki csúcstalálkozó margóján Szijjártó Péter is Londonban tárgyalt. A külgazdasági és külügyminiszter emlékeztetett rá, hogy Lengyelországban, Szlovákiában és Magyarországon is már nagyon sok a menekült, és egy részük természetesen Csehországba is tovább utazott.

Magyarország főkonzulátussá bővíti külképviseletét a skóciai Edinburghben, a londoni konzulátus pedig új épületbe költözik– jelentette be a viziten.

Kiemelte, hogy Nagy-Britanniában három helyszínen, Londonban, Manchesterben és Edinburghben is szavazhatnak az április 3-i országgyűlési választáson a magyar választópolgárok, akiket a négy évvel ezelőttihez képest jelentős mértékben megemelt kapacitással várnak, hogy minél kevesebbet kelljen sorba állniuk.

Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közzétett képen a V4-ek és az Egyesült Királyság csúcstalálkozójára érkező Orbán Viktor kormányfőt (b) fogadja Boris Johnson brit miniszterelnök (j) a londoni Lancaster House előtt 2022. március 8-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)