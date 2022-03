Politikai támadás ért jobboldali lapokat kevesebb mint egy héttel a választások előtt

A mostani egyébként nem az első kibertámadás a jobboldali sajtó ellen. Legutóbb tavaly októberben tett kísérletet egy ismeretlen hekkercsoport bizonyos jobboldali portálok ellehetetlenítésére. Akkor az Origo, a most is érintett Mandiner, a Békemenetet szervező CÖF-CÖKA honlapja ellen, valamint a Magyar Hírlappal szemben is indult terheléses támadás. A mostani, politikai támadás elkövetői egyébként az Anonymous-csoport tagjaiként állították be magukat, bár azt nem tudni, hogy tényleg ők állnak-e az incidens mögött. A Mediaworks Hungary a rendőrséghez fordul és feljelentést tesz.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pixabay)