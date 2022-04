Áder János: Sem az új Országgyűlés, sem az új kormány legitimitását megkérdőjelezni nem lehet

A találkozó után Áder János a sajtó képviselőinek tett nyilatkozatban úgy fogalmazott, először fordult elő Magyarország történetében 1990 óta, hogy két pártszövetség indult a választásokon és mérkőzött meg egymással, hogy ilyen kevés volt az országos listát állító, sikeresen országos listát állító pártoknak a száma, valamint ezen a választáson volt a legtöbb nemzetközi megfigyelő.

Elmondta, ez után a választás után nyújtották be a legkevesebb jogorvoslati kérelmet, és ennek következtében most született meg leggyorsabban a választás jogerős végeredménye.

A választás törvényes, alkotmányos, szabad és demokratikus volt.

Sem az Országgyűlés, sem az új Országgyűlés, sem az új kormány legitimitását megkérdőjelezni nem lehet. Az alkotmányos szabályok a köztársasági elnököt jogosítják fel arra, hogy az Országgyűlésnek a miniszterelnök személyére javaslatot tegyen. Négy évvel és nyolc évvel ezelőtt is ez a feladat rám hárult, és most harmadik alkalommal is.

Áder János arról is beszélt, hogy felkérte Orbán Viktor miniszterelnököt az új kormány megalakítására, aki ezt a felkérést elfogadta.

Ennek következtében hétfőn az Országgyűlés alakuló ülésén ezt a javaslatot meg fogom ismételni, és azt fogom javasolni az újonnan megalakuló Országgyűlésnek, hogy Orbán Viktor urat válassza meg Magyarország miniszterelnökének – fogalmazott.

Orbán Viktor a találkozó után elmondta, a tárgyalás fő kérdése az volt, hogy hogy képes lenne-e megbirkózni a kormányalakítás feladatával, és erre a kérdésre egyértelmű igennel válaszolt. Mint mondta, nem is akarja ezt eltitkolni, és a köztársasági elnök elől sem titkolta, hogy rendkívüli módon örül, harmadik alkalommal vehet át kormányalakítási megbízást a Sándor-palotában, összességében pedig ötödször.

A miniszterelnök tájékoztatott, hogy még nem tart ott a kormányalakítás előkészületében, hogy konkrétumokról tájékoztathassa a sajtót. Több miniszterjelölttel is kapcsolatban áll, ezek a tárgyalások jól haladnak; van, akivel már megállapodott, és van, akivel még nem tudott megállapodni, ezért idő előtti lenne most bármilyen konkrétumról beszélni.

Orbán Viktor elmondta, a korábbi kormányalakításoknál is úgy volt és most is úgy lesz, hogy minden miniszterrel és államtitkárral négyéves munkáról szeretne és fog megállapodni. Négy év után a mandátum lejár, és a négy év után új kormány alakul.

Mint fogalmazott, azért van erre szükség, mert az élet gyorsan változik egész Európában, és Magyarországnak mindig olyan kormányra van szüksége, amely a leginkább alkalmas arra, hogy az ország előtt álló kihívásokra jó válaszokat tudjon adni. Ennek a logikának megfelelően kell kialakítani a kormány szerkezetét, és a kormányt vezető személyeket is ennek megfelelően kell kiválasztani.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy április 3-án az emberek világos döntést hoztak arról, hogy elvárják az ország vezetőitől, hogy ezekkel a veszélyekkel szemben megvédjék őket, megvédjék Magyarországot. Ki kell maradni a háborúból, és a kibontakozó európai gazdasági válság kérdéseire olyan válaszokat kell adni, amely lehetővé teszi, hogy az elért eredményeit Magyarország megőrizhesse.

– Én az elnök úrnak, köztársasági elnök úrnak arra tettem ígéretet, hogy olyan kormányt fogok alakítani, amely összességében és tagjaiban külön-külön is képes arra, hogy megvédje Magyarországot az előttünk álló veszélyes évtizedben is – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Borítókép: Áder János köztársasági elnök a Sándor-palotában 2021. november 16-án (fotó: MTI/Bruzák Noémi)