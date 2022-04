Ezért kell érvényesen szavazni a gyermekvédelmi népszavazáson

Az idei országgyűlési választás különlegessége – ami itthon a rendszerváltás óta eddig nem fordult elő –, hogy az április 3-i parlamenti választással egy időben, közös eljárásban országos népszavazást is tartanak. Már a népszavazás előtt elfogadta az Országgyűlés a kormány által benyújtott gyermekvédelmi törvényt, amely kimondja: a gyermekek nevelése kizárólag a szülők elidegeníthetetlen joga. Az elfogadott jogszabályt azonban számos támadás érte különböző nemzetközi fórumokon, illetve itthon a Soros-féle NGO-k és a baloldali politikusok részéről is. A népszavazás eredménye, illetve a nem szavazatok többségbe kerülése most

demokratikus legitimációt nyújthat a leendő magyar kormánynak a gyermekvédelmi törvény megvédésére,

illetve arra, hogy újabb eszközökkel folytassa a harcot az erőteljesen nyomuló LMBTQ-propaganda ellen.

A nyugati világ problémája?

A hazai, baloldali mainstream médiában számos olyan nyilatkozattal lehetett találkozni, miszerint a kormány ellenségképet gyárt egy olyan ügy felkarolásával, amely teljesen elkerüli hazánkat, s pusztán a nyugati világ problémájáról van szó. Magyarországon azonban a különböző – nemzetközi forrásokból gazdálkodó – szervezetek, egyesületek már évtizedekkel ezelőtt felesküdtek a genderideológia népszerűsítésére. Mint korábban beszámoltunk róla, a Magyar LMBT Szövetség már közel egy évtizede lobbizik azért, hogy a transzne­műek nemváltoztató műtétje és hormonkezelése államilag támogatott beavatkozás legyen. A szövetség tagja egyebek mellett az a Labrisz Leszbikus Egyesület is, amely korábban számos oktatási intézményben tartott diákoknak és pedagógusoknak LMBTQ-érzékenyítő foglalkozást, de az ő gondozásukban jelent meg az első LMBTQ-mesekönyv is Magyarországon.

Hazánk legnagyobb leszbikus szervezete emellett már évek óta aktív tevékenységet folytat az oktatási intézményekben is:

a Soros-féle Nyílt Társadalom Intézet által támogatott egyesület a Melegség és megismerés elnevezésű program részeként a budapesti és vidéki középiskolákban már több száz olyan képzést szervezett, ahol a szexuális kisebbségek és identitások elfogadására nevelik a diákokat, emellett a pedagógusokat is ellátják a szexuális kisebbségekkel és identitásokkal kapcsolatos „szakirodalommal”. Több budapesti oktatási intézményben is találkozhattak a diákok érzékenyítő foglalkozásokkal.

A fővárosi Eötvös József Gimnázium iskolaújságában kérdőívvel próbálták feltérképezni a diákok szexuális érdeklődését. A budapesti Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnáziumban szintén LMBTQ-érzékenyítő foglalkozásokat tartottak, és különböző szituációs szerepjátékokat – többek között egy transznemű férfi szerepébe beleképzelve magukat – kellett játszaniuk a diákoknak. Az Illyés Gyula Gimnáziumban pedig a legismertebb LMBTQ-szervezetek mellett egy transzvesztita is előadást tartott az intézmény diákjainak. Mint kiderült,

a gimnázium a szülőket nem értesítette a rendezvényről.

A legutóbbi nagy port felverő esemény – a baloldal által is támogatott – pedig az első budapesti LMBTQ-táncház megszervezése volt.

Mit akar a bal- és mit a jobboldal?

A referendum akkor lesz érvényes, ha a választásra jogosultak több mint fele érvényesen szavazott. Mást jelent az eredményesség: a népszavazás akkor eredményes, ha a résztvevők több mint fele a kérdésre azonos választ adott. A kormánypártok mind a négy kérdésre azt kérik a polgároktól: szavazzanak nemmel. A baloldal azonban a különböző álcivil szervezetekkel karöltve (Amnesty International Magyarország, a Budapest Pride, a Háttér Társaság, a Labrisz Leszbikus Egyesület, a Magyar Helsinki Bizottság, a Magyar LMBT Szövetség, a Prizma Transznemű Közösség, a Szimpozion Egyesület, a Szivárványcsaládokért Alapítvány és a Társaság a Szabadságjogokért) érvénytelen szavazásra buzdítanak az április 3-ra kiírt népszavazáson.

Mint látható, a baloldallal együtt küzdő szervezetek között számos olyan fellelhető, amelyek tevékenységéről fentebb írtunk.

A baloldal genderideológiához való viszonyulása kapcsán érdemes felidézni, hogy

2010-ben Bajnai Gordon kormánya titokban módosította az óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendeletet, belecsempészve a szövegbe a „nemi sztereotípiák erősítésének tudatos kerülését”.

A 2010 tavaszán hivatalba lépő Orbán-kormány azonban ugyanezen év augusztusában, még az óvodakezdés előtt módosította a szocialista kormány által meghozott változtatásokat. A szövegből kikerült a nemi sztereotípiák erősítésének tudatos kerülése, és úgy változtatták meg:

az óvoda „nem ad helyet az előítéletek kibontakozásának sem társadalmi, sem nemi, sem egyéb értelemben”.

A népszavazásra bocsátott kérdések a következők:

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Veres Nándor)