Gulyás Gergely: A demokrácia akkor erős, ha jobboldali kormány van Magyarországon

A sajtótájékoztatón a miniszter elmondta, hogy az urnáknál a szavazás befejeződött, a választási helyiségek bezártak, és úgy tudják, hogy nagyon kevés helyen, nagyon kevesen várakoznak, tehát semmi akadálya annak, hogy negyed-fél óra múlva az utolsó szavazóhelyiség is bezárjon. Emellett Gulyás köszönetet mondott azoknak, akik éltek állampolgári jogukkal és részt vettek az országgyűlési képviselő-választásokon, függetlenül attól, hogy kire szavaztak. Külön köszönetet mondott azoknak, akik a kormánypártokat támogatták.

Emellett elismerését fejezte ki mindazoknak, akik a választás lebonyolításában működtek közre. Mint mondta, több tízezer ember dolgozott azon, hogy a választás technikai lebonyolítása hibátlan legyen.

Úgy látjuk, hogy – ahogyan eddig is – a magyar választási szervek most is kiemelkedő teljesítményt nyújtottak

– rögzítette a miniszter. Gulyás elmondta azt is, hogy közel százezer aktivista vett részt a kormánypártok részéről az utolsó napokban a választásokon való részvételre buzdításban. Külön köszönetet mondott a szavazókörökben ülő pártdelegáltaknak, és azt is megköszönte, hogy elfogadva egy ellenzéki javaslatot, a népszavazást is egyidejűleg le tudták bonyolítani.

– A következő órákban izgalommal várják a választás eredményeit. Láttuk az első előrejelzéseket, amik optimizmusra adnak okot, de természetesen az utolsó szavazatig mindent meg kell számolni és azt követően lehet eredményt hirdetni

– húzta alá a miniszter.