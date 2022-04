Gyurcsány kegyétől vált függővé, hogy megalakulhat-e az LMP frakciója

Pusztító bázisdemokrácia

Szél 2018 augusztusában végül kilépett az LMP-ből, majd utólagosan elismerte, hogy a bázisdemokrácia nem jól működött a pártban, amely nem tudott növekedni a megelőző években, továbbá a folyamatos vezetőcseréket is szerencsétlennek nevezte. Ezt nem alap nélkül mondhatta, hiszen a 13 éve létező LMP jelenlegi férfi társelnöke, Kanász-Nagy Máté már az ötödik a sorban, a női vezetőpárja, Schmuck Erzsébet pedig a harmadik. Érdekesség, hogy az LMP-be 2017-ben az MSZP-ből átigazoló Demeter Márta egy év elteltével már társelnök lehetett. A politikusnő később azt hangoztatta, ha bekerül a parlamentbe, akkor a Jobbikban folytatná a pályafutását.

Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök-jelöltje a párt 2017. decemberi pártgyűlésén nem sokkal a kilépése előtt. Fotó: MTI/Kovács Attila

Az is Szél Bernadett kritikáját támaszthatja alá, hogy meglehetősen súlyos személyi konfliktusokról is kiszivárogtak információk. Egy nyilvánosságra került hangfelvételen Sallai Róbert Benedek LMP-s honatya azt kérte számon a Hadházy Ákos akkori társelnöktől, hogy az

hónapok óta fillérekért árulják az LMP-t és annak minden alapelvét.

A szócsata tettlegességbe csapott át, s az incidens után mindkét politikus távozott a pártból.

Széthúzás

Az összetűzést követően Sallai a párton belüli elmérgesedett konfliktusok egész hálójáról számolt be. Hadházyra utalva úgy fogalmazott, hogy a

politikai közéletet uralják az érték nélküli primadonnák, valós ügyeket nem képviselő exhibicionisták, és jól tudom: nem tartozom közéjük, nincs köztük helyem.

Hadházy Ákos független parlamenti képviselő feliratot tart a kezében Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtti felszólalása alatt az Országgyűlés plenáris ülésén. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Szerinte a „jóravaló korrupcióüldöző” csak eljátszotta a történteket, azért, hogy mentse a bőrét az ellene indított fegyelmi eljárás miatt. Szél Bernadettnek is odaszúrt:

Dettin, akitől »lehet más a politika« elvén pár alkalommal számonkértem a közpénzből létrehozott ruhatárát, a százezres fodrászszámlákat, a 20 milliós őt ünneplő nagygyűlést, és sorolhatnám, most már profi politikusként reagál: él a lehetőséggel, hogy távozzak azonnal a közéletből, mert kezdtek kínosak lenni számára is a kérdések, amiket most véletlenül nem Hadházy kérdez, mert őt is megválogatja, hol lásson visszaéléseket.

Mindenesetre a 2018-as választás után már minden ellenállás felszámolódott az LMP-nek a régi baloldalhoz való közeledése elől, ez pedig a legújabb választási eredményekben is látható identitásválságot idézett elő a pártban. Ezt tovább erősítette a karizmatikus politikusok hiánya, valamint azé a szellemi erőtéré, amelyről Schiffer annak feltételeként beszélt, hogy az LMP önálló pólusképző erővé válhasson.