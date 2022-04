Megalakult a KDNP frakciója, Simicskó István marad a frakcióvezető

Simicskó István a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, folytatni szeretné a kiszámítható munkát. – Ahogy eddig is, feladatunk továbbra is az, hogy támogassuk a Fidesz–KDNP kormányt, a törvényeket és törvénymódosításokat megszavazzuk és az eddig is prioritásként kezelt területeken továbbra is aktívan jelen legyünk – fejtette ki a frakcióvezető. Ilyen területként emelte ki többek között a családtámogatási rendszert, a nemzetpolitika területét, az egyházügyeket, valamint a nemzetiségi kérdéseket.

Elmondta, a KDNP frakciója gyarapodott, ez nagy felelősség, ennek megfelelően fogják végezni munkájukat.

A frakcióvezető arról is beszélt, folynak az egyeztetések arról, hogy az alakuló ülés után a bizottságok hogyan álljanak fel, jelen pillanatban úgy néz ki, hogy a KDNP frakció tagjai alapvetően ugyanazt a munkát végzik majd, mint az elmúlt időszakban és a frakció tagjai ugyanazokban a szakbizottságokban munkálkodnak majd. Tájékoztatott: két bizottsági elnöki pozíciót sikerült megszerezniük, ezek a mentelmi és az igazságügyi bizottság elnöki pozíciói, valamint négy alelnöki helyet kértek, ezekről jelenleg is aktív tárgyalások folynak.

Simicskó István megnevezte a frakcióvezető-helyettesek személyét is. Nacsa Lőrinc továbbra is a KDNP szóvivője marad, mellette frakcióvezető helyettes lesz még Vejkey Imre, Szászfalvi László és Harrach Péter is. A frakcióigazgató Latorcai János lesz, személye az országgyűlés alelnökeként garancia lesz a megszokott következetes, a házszabályt maximálisan betartó, hatékony vezetésre – fogalmazott Simicskó István.

A Magyar Nemzet arra kérte a frakcióvezetőt, hogy értékelje a választási eredményeket. Simicskó István elmondta, a Fidesz-KDNP történelmi győzelmet aratott, a baloldali összefogás történelmi vereséget szenvedett. Mint mondta, Budapesten kicsit más a helyzet, jól látható az a Nyugat-Európában is jellemző trend, hogy a főváros és a nagyvárosok választópolgárai inkább hajlanak a liberális értékrend felé. A frakcióvezető úgy fogalmazott, a polgári oldalnak dolgoznia kell azon, hogy ezt a trendet alakítsák és formálják, hiszen ő maga is korábban háromszor nyert Újbudán, Tarlós István pedig két cikluson keresztül lehetett főpolgármester. Szerinte egy olyan Budapest-stratégiát kell alkotni, amely a magyar vidékhez hasonlóan helyi, lokális, kisebb közösségekben gondolkodik, hiszen a fővárosi választókerületekben nagyon sokféle ember él. Simicskó István úgy véli, a kampány során mindenki kihozta magából a maximumot és Budapesten is jó eredményt értek el a kormánypártok főként annak tükrében, hogy mindenki összeállt a Fidesz-KDNP-vel szemben.

Frakcióvezetőként a következő négy év legnagyobb kihívásának a béke megteremtését és fenntartását nevezte, amely egyben fontos külpolitikai célkitűzés is.

Fontos, hogy megtartsuk azokat a vívmányokat, amelyeket elértünk a családtámogatásban és rezsicsökkentésben, hiszen látjuk, hogy milyen energiaárak vannak többek között a háborús hatására is Európában

– fogalmazott. Elmondta, a KDNP frakciója továbbra is támogatni fogja a kormányt békepárti törekvéseiben, illetve fontos, hogy a párt által képviselt örök értékeket erősítsék, hiszen – mint fogalmazott – a mai globális világban egyfajta eszmei mentesítés is zajlik.

Simicskó Istvánt lapunk arról is kérdezte, hogy milyen hangulatban telt az országgyűlés alakulóülését megelőző, tegnap kezdődött tárgyalás, illetve milyen ellenzéki parlamenti politizálásra számít a következő négy évben.