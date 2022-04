Megdolgozott a sikerért Csöbör Katalin Miskolcon

− Mit gondol, a baloldalt nem tartották hitelesnek a választók?

− A számok azt mutatják, hogy nem. Sem az ellenzéki pártok, sem az ellenzéki jelölt személyes teljesítménye nem adott alapot a bizalomra. A baloldali riválisomat például ezúttal még a több mint 35 ezres lélekszámú Avas-lakótelepen is le tudtam győzni, ahol ellenfelem önkormányzati képviselő, és ahol a Fidesznek eddig még soha nem sikerült győznie. Az emberek mégis úgy érezhették, hogy én is sokat dolgozom értük, és tőlem várják az önkormányzati feladatok megoldását is.

Másrészt ne felejtsük, hogy a jobbikos ellenfelem néhány éve még rendszeresen támadta Gyurcsány Ferencet, a DK-elnök születésnapját például nemzeti gyásznapnak nevezte. Ehhez képest az előválasztáson simán elfogadta a Demokratikus Koalíció támogatását és boldogan kampányolt Dobrev Klárával. Ezt azért Miskolcon sokaknál kiverte a biztosítékot.

− Mik jelentették, jelentik a gondot az Avason?

− Az ottani problémák összetettek, de egyértelműen gondot jelent a szeméttárolás, a parkolás és a játszóterek tisztán tartása is. Ezek mind önkormányzati feladatok lennének, ám mivel számos megkeresés érkezett hozzám az elmúlt években, ezért a problémákra igyekeztem magam is megoldást találni, és ehhez a várossal vagy az önkormányzat cégével is próbáltam együttműködni. Az erőfeszítéseimet siker koronázta, mert folyamatban van az Avas-lakótelepen a föld alatti hulladéktároló edények telepítése. Sikerült rá forrást szereznem, most éppen a megvalósítás szakaszában van a beruházás.

− Ha összegezni kellene, milyen volt a 2022-es országgyűlési választási kampány? Miben volt másabb, mint a korábbiak?

− Sajnos a kampányban sok mindent megtapasztaltam. Megtörtént például, hogy az egyik országosan megjelenő újságban olyan név alatt jelentek meg rólam lejárató cikkek, aki nem is dolgozik az adott lapnál. Ez azért durva tanulság volt. Én a korábbi kampányokhoz hasonlóan egyébként igyekeztem „függetleníteni magam” az oktalan támadásoktól, és még az utolsó napokban is csak a munkára koncentráltam.

− Hogyan fogadta az ön győzelmét a baloldali riválisa?

− Az ellenzék etikettjében nem szerepel a gratuláció. Bár igaz, hogy megtette ezt Veres Pál, Miskolc baloldali polgármestere. A túloldalról a kampányban inkább nemtelen támadásoknak voltam kitéve, és ezekből maradt az április 3-i választás után is. Ezek a politikai kampány árnyoldalai, aki nem bírja, az ne csinálja.

− Érdekes hónapok, évek jöhetnek a hazai politikai életben, hiszen a hatalmas vereség óta a baloldal egyes pártjai és politikusai egymásnak estek. Mit gondol, milyen lesz a munka a miskolci közgyűlésben, ahol a szivárványkoalíció pártjai adják a többséget?

− Már a választást követő első közgyűlésen megmutatkoztak a széthúzás jelei. Egy városi hitelfelvételt akadályoztak meg a fideszes önkormányzati képviselők a szétszavazó baloldali képviselőkkel közösen! Nagyon helyesen, hiszen csaknem tízszázalékos kamattal biztosították volna az igényelt összeget a városnak, ami Miskolc csődjét jelentette volna. Ez volt talán az első alkalom, hogy a Velünk a Város baloldali frakció tagjai nem egységesen szavaztak, de emellett több más, belső konfliktusról is lehet hallani. Remélem, hogy a politikai szempontok nem fogják megelőzni a város érdekeit, ebben is számíthatnak a segítségemre!

− Azzal, hogy a két miskolci körzetben Fidesz–KDNP-s politikus szerzett egyéni mandátumot, sikerülhet ellensúlyozni a közgyűlés baloldali többségénél esetleg eluralkodó bizonytalanságot?

− Ahogyan korábban is említettem, nagy munka áll mögöttünk 2010 óta. Házhasonlattal élve: az alapot és a falakat megépítettük, fejlesztettük az infrastruktúrát, hoztunk ide gyárakat, munkahelyeket teremtettünk, felújítottuk a közintézményeket. Ennek a ciklusnak a feladata lesz, hogy a tetőt is felrakjuk, és „belakjuk” a fejlesztéseket. Vagyis olyan fejlesztéseket, beruházásokat valósítsunk meg a térségben, amelyek már közvetlen és pozitív hatással lesznek az itt élők életére. Ezen fejlesztések egy részét már elkezdtük. Gondolok itt például az avasi föld alatti hulladéktárolók mintaprogramjára vagy az Avas-lakótelep útjainak felújítására. Ezek azonban mind önkormányzati feladatok lennének. Tehát az önkormányzat jóváhagyása és közbenjárása nélkül ezeket nem tudjuk majd megvalósítani.

Lehet, hogy különböző pártok színeiben politizálunk, lehet más a világnézetünk, Miskolc és a környező települések fejlődése érdekében azonban együtt kell dolgoznunk, ez a kötelességünk, ezt várják el tőlünk a választópolgárok. Ha ezt megértik az ellenzéki képviselők, akkor biztos vagyok benne, hogy újabb sikeres ciklus elé nézünk.

− Nagy győzelmet aratott április 3-án, a választási győzelme után akár hátra is dőlhetne.

− Bár nagyon örültem az elért sikernek, nem vonultam hosszú szabadságra. Tovább dolgozom a körzetért, és folytatjuk a megkezdett beruházásokat. Mindenkivel hajlandó vagyok együttműködni, aki nemcsak beszél, hanem hajlandó is tenni a térség fejlesztéséért, amihez igyekszem a létező legtöbb forrást megszerezni. S persze tele vagyunk tervekkel az infrastrukturális fejlesztéseken túl is.

− Milyen tervekre gondol?

− Miskolcon halad az Y-híd építése, de már annak a további fejlesztéséhez is megvan a forrás, ennek köszönhetően a 3-as főútig vezethet majd egy négysávos út. További két híd és körforgók is épülnek majd. Persze a távolabbi jövő, a tervek megvalósítása függ az ukrajnai háború és a gazdasági folyamatok alakulásától is, de bízom benne, hogy a munkahelyteremtő és az infrastrukturális beruházások után a további fejlesztésekre is lesz majd forrás. Remélem, hamarosan javítani tudunk a szolgáltatások minőségén, és végre tudunk hajtani olyan, kisebb beruházásokat is, amelyek az emberek életminőségét, közérzetét közvetlenül is javítják. Ahogy eddig, úgy ezután is ezért fogunk dolgozni Miskolcon.

Borítókép: Csöbör Katalin (Fotó: Gulyás Gergő)