A bukott baloldaliak néha jobban jártak

Gyurcsány emberei is pórul jártak

Hiába veszik körül botrányok Gyurcsány Ferenc ügyvédjét, a DK-s Czeglédy Csabát, a szombathelyi előválasztáson mégis az LMP-s Ungár Péter fölé tudott kerekedni. Czeglédy máig gyakori vendége a bíróságoknak, korábban pedig már kapott jogerősen felfüggesztett börtönbüntetést, ám jelenleg büntetlen előéletűnek számít.

A DK-s politikus bírósági ügyei az ellenzéki szavazók többségét nem zavarták az előválasztáson, de a valódi megméretésen Hende Csaba korábbi honvédelmi miniszter magabiztosan utasította maga mögé Czeglédyt. Ungár Péter viszont bebiztosította mandátumhoz jutását, mivel a zöld minipárt politikusa kiharcolta magának a közös lista hetedik helyét.Nagy csata volt a DK-s Szakács László, valamint az LMP-s Keresztes László Lóránt között Pécsett az előválasztáson. Előbbi mindössze mintegy száznyolcvan szavazattal, de többet kapott. Viszont míg Keresztes a lista harminckettedik helyét foglalhatta el, addig Szakácsnak csak a szimbolikus kétszázharminckettedik sorszám jutott. A Baranya 2-es körzetben végül a fideszes Hoppál Péter a DK-s hatpárti jelöltet legyőzve újrázhatott, így Szakács kiszorult a parlamentből. Korábbi vetélytársa, Keresztes mégis jobban járt a végén, ő ugyanis nemcsak hogy a honatyák között ülhet még négy évig, hanem megkapta a fenntartható fejlődés bizottságának elnöki posztját is.

Összefogva gyengült a baloldal

A momentumos Sebők Éva először bejelentette, hogy ringbe száll Orosházán az előválasztáson, ám végül visszalépett, nem sokkal később mégis befutó helyet kapott a Momentum listáján.

A körzetben a Fidesz legyőzésével az előválasztás alapján a jobbikos Szabó Ervin próbálkozhatott, aki négy éve Simonka Györggyel (Fidesz–KDNP) szemben 1800 szavazattal maradt alul. Az idei kampányban Jakab Péter Jobbik-elnök többször is járt Orosházán, ennek a negatív eredménye nem is maradt el, április 3-án Szabó Ervin immár csaknem ötezer szavazattal maradt alul a Fidesz jelöltjével szemben. Így Szabó Ervin idén sem lett képviselő. Nem így Sebők Éva, aki letette az esküt a parlament alakuló ülésén.

Biztos baloldali körzetként tartották számon a tatabányai székhelyű Komárom-Esztergom megye 1. számú választókerületet is. Nem véletlen, hogy Gyurcsány Ferenc DK-elnök saját emberüket akarta helyi országgyűlési képviselőként is látni, hiába építgette már egy ideje helyi imázsát az MSZP-s Gurmai Zita. A 2018-ban még Debrecenben induló baloldali politikus egy ideje már Tatabányán működtetett irodát, azonban az előválasztáson így sem volt esélye a DK-s Konczer Erikkel szemben, aki egyébként Komáromban volt önkormányzati képviselő, erről a posztjáról azonban lemondott, a jelek szerint abban bízva, hogy országgyűlési képviselő lesz belőle.

Hiába a nagy önbizalom és az előválasztási győzelem, végül Konczer mégis hoppon maradt, Bencsik János (Fidesz–KDNP) 2014 óta elért legjobb eredményével őrizte meg mandátumát. A fideszes politikus mellett viszont a végén Gurmai Zita is örülhetett, ugyanis a baloldali közös lista 37. helyén még éppen bejutott az újonnan alakuló Országgyűlésbe.

Borítókép: Czeglédi Csaba nem nyert egyéniben Szombathelyen (Fotó: Havran Zoltán)