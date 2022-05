Látszatintézkedések és kommunikációs trükkök fémjelzik Karácsony főpolgármesterségét

Egyébként a szerintem megbomlott identitású, önállósága romjain nyűglődő, nemzetállamokkal erőszakoskodó unió számomra nagy csalódás. Egész másra gondoltam a csatlakozás előtti időkben. Az egykori alapítók rá sem ismernének erre a szervezetre.

– A kormánytól is rendszeresen követel többletforrásokat a főpolgármester.

– Aminek megadására, legalábbis annak mértékére a törvény nem kötelezi a kabinetet. A főváros nem foghatja fel úgy a szerepét, mintha neki csak vételezni kellene az államkasszából, mint valami raktárból. Karácsonynak már csak ezért sem szabadott volna a kormányhoz való viszonyát ennyire elmérgesítenie. Egy főpolgármesternek az is a dolga, hogy a kormánnyal együttműködve a városnak szerezze meg, amit tud. Nekem is voltak a kormánnyal vitáim, amelyek némelyike elég látványos volt, ám egyik sem veszélyeztette az együttműködést, és a szükséges források megítéléséről is végül mindig sikerült megállapodnunk. Ehhez az is hozzátartozik, hogy én nem akartam leváltani a kormányt, sőt volt köztünk egy megbízható politikai szövetség. Nem üzengettem szereptévesztő módon az amerikai és az orosz elnöknek, a kínai kommunista pártnak vagy az Európai Bizottság elnökének, továbbá nem lobbiztam külföldi liberális polgármesterekkel a saját kormányom ellen.

Úgy gondolom, hogy sehol a világon nem úgy működnek a dolgok, hogy egyik nap útszéli módon gyalázom és rágalmazom a kormányt és a miniszterelnököt, aztán másnap a szőnyeg alatt odamegyek barátkozni, hogy adjatok nekem pénzt. A főpolgármester a választás után most megijedt, és hangot váltott, de korábban kellett volna mérlegelnie. A parlamenti kampányban túl szélsőséges hangot ütött meg.

– Karácsony azt állítja, hogy a kormány rúgta fel az együttműködést.

– Én ennek ellenkezőjét láttam. A kormány és a főváros közti együttműködésre létrehozott Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa mára oda jutott, hogy gyakorlatilag nem működik, és nem a kabinet hibájából. Többször is beszéltem Gulyás Gergely miniszter és Fürjes Balázs államtitkár urakkal, és azt láttam, hogy mindig megvolt bennük a hajlandóság az együttműködésre. Karácsony Gergely volt az, aki sorra mondta le az egyeztetéseket. A tömegközlekedést biztosan megmenti végül a kormány, de az nem Karácsonyék érdeme lesz. Egyébként úgy gondolom, hogy Lázár János (az ötödik Orbán-kormány építési és beruházási minisztere, akinek megbízatása Budapest fejlesztésére is kiterjed – a szerk.) egy ideig nagyon is együttműködő lesz Karácsonnyal.

– Ugyanakkor a pandémia miatt a fővárosra most valóban nagyobb teher hárul.

– Tény, hogy nőttek a főváros nehézségei, ahogy a kormányra is nagy terhet rótt a járvány. Megemelték a szolidaritási adót is, de nem akkora mértékben, ahogy azt Karácsony feltünteti. Egyébként a mi időnkben ez az adó nagyjából kétszerese volt annak, mint amit a főpolgármester úr állít. Azt nem mondom, hogy Karácsony könnyű helyzetben van, de az is tény, hogy egyik politikai oldalon sem ápolta a lelkek virágos kertjét két és fél évig. Az ellenzéki média és a liberális fővárosi Fidesz-gyűlölők még valamelyest szinten tartják a népszerűségét, de ha továbbra is elmaradnak a valós eredmények, csak az örökös panasz hallatszik, akkor nem tudom, mi lesz 2024-ben.

– Karácsony Gergely önnek is többször odaszúrt. Jogosnak találja ezeket a kritikákat?

– Abba talán beletolták őt, nem tudom. Én politikai begörcsölésnek nevezném azt, hogy már két éve próbálnak a mi ciklusainkban botrányokat, korrupciót találni vagy kreálni. A vizsgálóbizottságuk inkább a városvezetés, de még inkább a Momentum és Gy. Németh kínlódásáról szól.

Olyan régen küszködnek, hogy alighanem a parlamenti kampányban terveztek előjönni valamivel. Egyszer elmentem egy ülésükre, ahol azt a konzekvenciát vontam le, hogy még az adott, inkriminálni kívánt ügyet sem ismerik. Cserében viszont kellően rosszindulatúak. Úgy próbáltak a nyakunkba varrni különböző parkolási ügyeket is, hogy a főváros nem is kötött ezzel kapcsolatos szerződéseket. A legvégén biztos eszkábálnak valami nagyon kritikus jelentést, de jobbat nem is feltételezhetünk. A saját portájuk előtt viszont akkor sem söprögetnek a „hatpártiak”, amikor már hullanak ki a csontvázak a szekrényből. Egyenesen mulatságos, hogy olyan ügyeket, mint az M4-es metró vagy a „Bálna”, a mi rovásunkra kísérelnek kommunikálni. Ahol minden szerződést az SZDSZ–MSZP-ciklusok idején kötöttek, és csakis őket marasztalta el az OLAF is. Épp a parkolással kapcsolatban voltak, vannak például erős anomáliák Zuglóban, Karácsony hivatali idejéből, ráadásul az ő neve szerepel a kontraktusokon. Ilyen nyilvánvalóan korrupciógyanús ügyet nem firtatnak. Bár azt hozzáteszem, hogy Karácsony személy szerint erősen feltételezhetően nem korrupt, csak gyenge. Az volt Zuglóban is. Szerintem alkatilag sem korrupt típus, legfeljebb kényszeríthető. Nem lehettek véletlenek a Zuglóról korábban elhangzott kijelentései.